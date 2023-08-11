Можливо, ти маєш справу з упередженням схожості на роботі. Спрощено кажучи, воно вказує на викривлення в когнітивних процесах, в тому, як людина інтерпретує реальність і, як наслідок, які приймає рішення.

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Наскільки поширена упередженість схожості

Ти можеш подумати, що це характеристика небагатьох, але це не так. Упередження за схожістю поширене повсюдно, ба більше – воно так чи інакше неминуче. Так, тому що те, що ми вважаємо найбільш схожим на нас, є більш звичним, більш комфортним і спонукає нас бачити:

Спочатку чесноти, а потім недоліки в тих, хто схожий на нас.

І спочатку недоліки, а потім чесноти в тих, хто відрізняється.

Ознак, на основі яких наш розум може встановлювати зв'язки, багато. Це і дещо загальне – як стать, етнічна приналежність чи вік, і дещо специфічне – як професія, інтереси, комунікативні особливості чи навіть манера рухатися.



Упередження схожості впливає на повсякденне життя на кожному кроці / Фото freepik

Упередження схожості впливає не лише на тих, хто відбирає таланти для роботи. Воно втручається й у дуже повсякденну динаміку, таку як вибір людини, з якою ти п'єш каву.

Грубо кажучи, на робочому місці кожен із нас намагається певним чином копіювати себе, і дуже важко помітити вплив цієї упередженості.

Тож не рідкість, коли серед колег утворюються "клани" – підгрупи, які відіграють ту чи іншу роль у повсякденному робочому житті.

Деякі роботодавці усвідомлюють це і намагаються управляти цим явищем на різних рівнях. Але здебільшого все інакше: керівник вважає вдалою стратегією оточити себе людьми, схожими на нього. Бо йому тоді начебто не доведеться мати справу зі складнощами команди з різною чутливістю, ба більше – цінності генеруватимуться групою однодумців.

Насправді ж він не отримує бажаного ефекту: у середовищі, де співпрацюють люди, які дуже схожі один на одного, зазвичай панує атмосфера мовчання. Різні точки зору закриваються, а коли виникають труднощі, відсутність конфронтації та обговорень спричиняють інтенсивні кризи.

Чи можна подолати упередження схожості? Так – передусім завдяки навчанню та підвищенню обізнаності на всіх рівнях, а також роботі над установками ("чудово, він дуже відрізняється від нас" замість "чудово, він такий самий, як ми").