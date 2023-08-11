Может быть, ты имеешь дело с предвзятостью сходства на работе. Упрощенно говоря, оно указывает на искривление в когнитивных процессах, в том, как человек интерпретирует реальность и, как следствие, какие принимает решения.

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Насколько распространена предвзятость сходства

Ты можешь подумать, что это черта немногих, но это не так. Предвзятость сходства распространена повсеместно, более того – она так или иначе неизбежна. Да, потому что то, что мы считаем наиболее похожим на нас, более привычно, более комфортно и побуждает нас видеть:

Сначала добродетели, а потом недостатки у тех, кто похож на нас.

И сначала недостатки, а потом добродетели у тех, кто отличается.

Признаков, на основе которых наш разум может устанавливать связи, много. Это что-то общее – как пол, этническая принадлежность или возраст, и что-то специфическое – как профессия, интересы, коммуникативные особенности или даже манера двигаться.



Предвзятость сходства влияет на повседневную жизнь на каждом шагу / Фото freepik

Предвзятость сходства влияет не только на тех, кто отбирает таланты для работы. Оно вмешивается и в очень повседневную динамику, такую как выбор человека, с которым ты пьешь кофе.

Грубо говоря, на рабочем месте каждый из нас пытается определенным образом копировать себя и очень трудно заметить влияние этой предвзятости.

Так что не редкость, когда среди коллег образуются "кланы" – подгруппы, играющие ту или иную роль в повседневной рабочей жизни.

Некоторые работодатели осознают это и пытаются управлять этим явлением на разных уровнях. Но в основном все иначе: руководитель считает удачной стратегией окружить себя людьми, похожими на него. Потому что ему тогда якобы не придется сталкиваться со сложностями команды с разной чувствительностью, более того – ценности будут генерироваться группой единомышленников.

На самом же деле он не получает желаемого эффекта: в среде, где сотрудничают люди, очень похожие друг на друга, обычно царит атмосфера молчания. Разные точки зрения закрываются, а когда возникают трудности, отсутствие конфронтации и обсуждений вызывает интенсивные кризисы.

Можно ли преодолеть предвзятость сходства? Да – прежде всего благодаря обучению и повышению осведомленности на всех уровнях, а также работе над установками ("прекрасно, он очень отличается от нас" вместо "прекрасно, он такой же, как мы").