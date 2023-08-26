Деякі експерти стверджують, що в наших телефонах є приховані небезпеки. Наприклад, проблема синього світла або той факт, що щось може статися під час сну. Ми неодноразово чули про випадки, коли пристрої під час зарядки перегрівалися та навіть вибухали.

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Ні, твій телефон не промиває тобі мізки, поки ти спиш. І він не повинен вибухнути без причини. Але є кілька моментів, чому краще відсунути телефон якомога далі від того місця, на яке ти кладеш голову перед сном.

Відповідно до Sound of Sleep, є 3 основні причини, чому спати біля телефону не зовсім найкраща ідея. І ми про них детальніше розповімо далі.

Важче заснути

У Sound of Sleep сказано, що сон біля телефону може бути причиною того, що тобі важче спати всю ніч. На сайті зазначається, що, згідно з дослідженням 2011 року, використання телефонів, телевізорів і комп'ютерів у безпосередній близькості перед сном може спричинити проблеми зі сном. А наявність телефона поблизу може відволікати, особливо якщо ти не вимкнеш сповіщення.

Нелегко засинати, коли поруч телефон, і це може означати, що ти не висипаєшся щоночі та прокидаєшся більш втомленим, ніж раніше. Постійно перевіряти свій телефон і соціальні мережі вночі – погана звичка, затям це.

Порушує цикли сну

Що також трапляється, коли телефон або телевізор дуже близько, твій мозок все ще уважний до пристроїв. Тому він не починає розслаблятися та вимикатися, щоб заснути. З іншого боку, якщо дзвінок телефона розбудить тебе, це порушить твій цикл сну, і є шанси, що ти не зможеш знову заснути.

Крім того, дослідження акцентують на впливі синього світла, особливо вночі. Також Sound of Sleep каже, що через гаджети ти можеш почуватися так, ніби взагалі не спав уночі.



Звичку лягати спати з телефоном у руці можна вважати шкідливою / Фото freepik

Можуть бути проблеми

Іншим моментом, який слід враховувати, згідно з SoS, є те, що, хоча він низький, також існує ризик деяких нещасних випадків. Експерти кажуть, що випромінювання від телефонів дуже низьке, і насправді невідомо, чи може воно спричинити проблеми зі здоров'ям. Але це призводить до того, що телефони нагріваються більше, ніж вони повинні, якщо бездумно залишати їх на зарядку вночі.

З іншого боку, телефони підключені до електрики та містять легкозаймисті компоненти, а це означає, що іскра може спричинити пожежу. Знову ж таки, ризик низький, але це момент, який слід враховувати.

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Для власної ж безпеки, не залишай пристрої на зарядці без нагляду. Якщо проігнорувати цей момент, то можна не побачити, як зарядка вийшла з ладу і щось почало горіти. Надіємося, з тобою такого не станеться. Але наша справа попередити.

Важливо! Цей матеріал має винятково загальноінформаційний характер і не може бути основою для встановлення діагнозу або медичних висновків. Публікації на сайті засновані на останніх актуальних і науково обґрунтованих дослідженнях. Але якщо Тобі потрібні встановлення діагнозу або медична консультація, обов'язково звернися до лікаря.