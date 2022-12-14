Ми як уміємо, так і підбиваємо підсумки року, що минає. Гайда разом з Men 24 вивчати новенький звіт порносайту PornHub. Як ти вже зрозумів, Україна знову потрапила до першої 20 країн з найвищим щоденним трафіком. Гайда дивитися, наскільки змінилася ситуація у порівнянні з минулим роком.

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Але про все по черзі. Спочатку було б не зле взагалі окинути оком звіт. Дізнатися, які актриси буквально збирали аншлаги та яка тематика стала топовою у 2022 році.

Найпопулярніші категорії

Ти не повіриш, але цьогоріч глядачі зробили головним запитом "реаліті". Ні-ні, не реаліті-шоу. Мовиться про порно, яке все більше нагадує реальний секс. Якщо ти не знав, то створюються навіть цілі студії. І на них знімають дорослі відео, в яких буцімто сексом займаються ніякі не актори. Але все це подається під обгорткою буцімто домашніх роликів.

А от наступним за популярністю став запит "гендер" (категорія трансгендери). Після нього – "груповий секс", "секс просто неба", "пози", "ноги". До слова, збудження від погладжування та й узагалі взаємодії з ногами – головний фетиш року, що минає.



Найпопулярніші категорії у 2022 році / PornHub

Найчастіше шукали, як і торік, "хентай". Після нього у звіті згадують про "японців", а також "мілф". Зауважимо, що цьогоріч дещо впав інтерес до "лесбійок". Якщо торік вони були на третьому місці, то цьогоріч втратили одну позицію.

Найпопулярніші акторки року

Тут на нас очікувала несподіванка. Першу сходинку у рейтингу посіла Абелла Денджер. Акторка єврейсько-українського походження. Після неї, на другій сходинці, вмостилася Лана Роудс зі США. Цікаво, що цьогоріч Абелла посунула Лану на другу позицію, посівши першу. А от третє місце за австралійкою Анджелою Вайт.



Найпопулярніші акторки у 2022 році / PornHub

ТОП 20 країн за щоденним переглядом

Перші дві сходинки у цьому рейтингу обіймають США та Велика Британія. У трійку вдалося увірватися Франції, яка торік була четвертою.

Що стосується України, то вона посіла 15 місце. Зауважимо, що торік наша держава у цьому рейтингу була на 13-му. Якщо що, то на ці 20 країн припадає аж 79,3% щоденного трафіку цього ресурсу.



Україна посіла 15 місце за щоденним переглядом / PornHub

Як змінилися вподобання українців

А ось тут дуже і дуже цікаво. Найпопулярнішими серед запитів були "лесбійки", "мілф", "аніме", а також "жорсткий". Закриває п'ятірку "українське порно". Воно піднялося за цей рік аж на 84 позиції!

Нагадаємо, що у 2021 році найпопулярніший запит – соромно визнати – "російське домашнє". Сумно, що після початку повномасштабного вторгнення такі відео ще хтось шукає. Тішить, що цей запит втратив 6 позицій. Маємо надію, що дуже скоро таке узагалі ніхто не шукатиме. Ані в Україні, ані по світу.



Якими були запити українців у 2022 році / PornHub

До слова, другу сходинку популярних серед українців порноакторок посіла Жозефіна Джексон. Якщо ти не знаєш, хто вона, то рекомендуємо забити у ютубі. Там можна подивитися кілька цікавих шоу з нею. А потім уже можна і на PornHub ознайомитися з її творчим доробком. Що стосується категорій, то серед наших земляків популярними були "реаліті", "секс утрьох", а також "мілфи".

Якщо говорити про середню тривалість відвідування ресурсу, то вона цьогоріч скоротилася аж на цілу секунду – до 9 хвилин і 54 секунд. Але цікаво, що серед топ 20 країн, які ми згадували вище, тривалість одного сеансу навпаки збільшилася.

Там у лідери вирвався Єгипет. У цій країні один захід на PornHub займає 11 хвилин і 12 секунд у середньому. А от найспритнішими були користувачі з Мексики. Їм вистачило 8 хвилин і 45 секунд. Цікаво, що у 2021 році їм потрібно було на 31 секунду більше провести на ресурсі.

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Маємо надію, що у 2023 році у щорічному звіті PornHub ми уже не бачитимемо отого ганебного запиту. А так, то досить нічогенький вийшов рік. Навіть ураховуючи той факт, що в Україні йде повномасштабна війна, українці продовжують насолоджуватися життям.