Тож рекомендуємо взяти на озброєння кілька порад, якими ми поділимося далі. З їхньою допомогою ти можеш стати справжнім асом у сексі. Головне – не зупинятися на досягнутому та прокачувати усі навички, на яких ми зробимо акцент
Читай також Українські традиції та сучасні інновації: за що мільйони полюбили медову з перцем
Як стати асом у сексі
Слід не лише чудово володіти своїм тілом. Необхідно розуміти та відчувати свою партнерку. А найголовніше – насолоджуватися процесом. Якщо вам удвох добре, то це саме те, чого ви й повинні прагнути досягнути. А ми розповімо, як це зробити.
1. Будь творчим
Такий партнер завжди прагне до чогось нового. Тож секс із ним не перетвориться на рутину, якої так усі бояться.
Експериментуйте з локаціями для сексу. Пробуйте нові позиції. Візьміть на озброєння секс-іграшки. Не забувайте про секстинг. Та й узагалі робіть усе, щоб це приємне заняття не стало нудним, якщо ваші стосунки тривалі.
Будь творчим у питанні сексу й не обмежуйся спальнею / Фото We-Vibe Toys
2. Безстрашність
Безстрашного партнера не лякають пропозиції, які надходять від його партнерки. Він відкритий до нового та готовий поринути з головою у вир пристрасті.
Ти не питаєш, навіщо це робити. Ти пробуєш, адже довіряєш своїй партнерці. Ти демонструєш, що не боїшся її навіть найсміливіших фантазій. І це сигнал, що ти взагалі нічого не боїшся. А отже, їй з тобою буде затишно, комфортно та безпечно. І це стосується не лише спальні.
3. Витривалість
Такий партнер готовий як до пристрасного 5-хвилинного сексу зранку перед робочим днем, так і до марафонів. Він працює не лише над своїми уміннями у сексі, а й фізичним станом.
Для того, щоб бути витривалішим, необхідно чимало зусиль присвятити саме роботі над своїм тілом. Навідуйся до спортзалу або ж просто регулярно виконуй вправи вдома. Нехай тебе не лякає фраза: "У нас попереду цілі вихідні". Адже ти знатимеш, що матимеш можливість отримувати й дарувати фантастичну насолоду.
Будь готовим до можливих секс-марафонів / Фото Drazen Zigic
4. Будь уважним до деталей
Такий партнер звертає увагу на свою партнерку. Ти бачиш, як вона реагує на твої дотики. Ти прислухаєшся до її серцебиття. А все тому, що прагнеш подарувати їй максимум задоволення.
Прислухайся до її запитів. Будь уважним і турботливим. Причому варто робити це не лише у ліжку, а за межами спальні, чи де б ви не кохалися.Твої прояви уваги надзвичайно важливі. До слова, завдяки їм секс точно не буде рідкісним гостем у вашій оселі.
5. Будь грайливим
З таким партнером легко і приємно. Вона відчуває, що ти не виконуєш якусь повинність. Ти просто ловиш насолоду в моменті, що робить і вона.
З такими партнерами зникають переживання та стрес. А отже, якщо її дошкуляли сумніви та вагання, то дуже скоро вони вивітряться. Ти ж пам'ятаєш, що секс – теж гра. То чом би не бути легким. Це не спорт, де тобі однозначно слід досягнути якихось результатів. Ваша задача: зловити кайф. Не підведи.
6. Будь щедрим
Такий партнер ставить потреби та бажання другої половинки на перше місце. А отже, для нього вона надзвичайно важлива. І це дуже і дуже високо цінують панянки.
Як бачиш, цей пункт не має нічого спільного з букетами та подарунками. Гаразд, з останнім має. Але мовиться про твоє бажання подарувати їй насолоду. Якщо вона відчуває, що ти робиш усе для того, щоб їй було добре, то і сама захоче це робити.
Будь щедрим на компліменти / Фото freepik
7. Будь хтивим
З таким чоловіком жінка постійно почувається бажаною. І це однозначно позитивно впливає на ваше інтимне життя.
Не забувай робити їй компліменти. Кажи, яка вона у тебе красива. Як ти захоплюєшся кожним її вигином, кожною зморшкою та маленьким недоліком. Ти кохаєш її, ти хочеш її. І вона має про це знати.
Варте уваги Це робить кожна п'ята: чому вона імітує оргазм і як з цим впоратися
Можливо, ці поради не зроблять з тебе справжнього аса у сексі. Але якщо ти візьмеш їх на озброєння, то однозначно зможеш отримувати та дарувати більше задоволення. Хіба це не те що потрібно?