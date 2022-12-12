Тож рекомендуємо взяти на озброєння кілька порад, якими ми поділимося далі. З їхньою допомогою ти можеш стати справжнім асом у сексі. Головне – не зупинятися на досягнутому та прокачувати усі навички, на яких ми зробимо акцент

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Як стати асом у сексі

Слід не лише чудово володіти своїм тілом. Необхідно розуміти та відчувати свою партнерку. А найголовніше – насолоджуватися процесом. Якщо вам удвох добре, то це саме те, чого ви й повинні прагнути досягнути. А ми розповімо, як це зробити.

1. Будь творчим

Такий партнер завжди прагне до чогось нового. Тож секс із ним не перетвориться на рутину, якої так усі бояться.

Експериментуйте з локаціями для сексу. Пробуйте нові позиції. Візьміть на озброєння секс-іграшки. Не забувайте про секстинг. Та й узагалі робіть усе, щоб це приємне заняття не стало нудним, якщо ваші стосунки тривалі.



Будь творчим у питанні сексу й не обмежуйся спальнею / Фото We-Vibe Toys

2. Безстрашність

Безстрашного партнера не лякають пропозиції, які надходять від його партнерки. Він відкритий до нового та готовий поринути з головою у вир пристрасті.

Ти не питаєш, навіщо це робити. Ти пробуєш, адже довіряєш своїй партнерці. Ти демонструєш, що не боїшся її навіть найсміливіших фантазій. І це сигнал, що ти взагалі нічого не боїшся. А отже, їй з тобою буде затишно, комфортно та безпечно. І це стосується не лише спальні.

3. Витривалість

Такий партнер готовий як до пристрасного 5-хвилинного сексу зранку перед робочим днем, так і до марафонів. Він працює не лише над своїми уміннями у сексі, а й фізичним станом.

Для того, щоб бути витривалішим, необхідно чимало зусиль присвятити саме роботі над своїм тілом. Навідуйся до спортзалу або ж просто регулярно виконуй вправи вдома. Нехай тебе не лякає фраза: "У нас попереду цілі вихідні". Адже ти знатимеш, що матимеш можливість отримувати й дарувати фантастичну насолоду.



Будь готовим до можливих секс-марафонів / Фото Drazen Zigic

4. Будь уважним до деталей

Такий партнер звертає увагу на свою партнерку. Ти бачиш, як вона реагує на твої дотики. Ти прислухаєшся до її серцебиття. А все тому, що прагнеш подарувати їй максимум задоволення.

Прислухайся до її запитів. Будь уважним і турботливим. Причому варто робити це не лише у ліжку, а за межами спальні, чи де б ви не кохалися.Твої прояви уваги надзвичайно важливі. До слова, завдяки їм секс точно не буде рідкісним гостем у вашій оселі.

5. Будь грайливим

З таким партнером легко і приємно. Вона відчуває, що ти не виконуєш якусь повинність. Ти просто ловиш насолоду в моменті, що робить і вона.

З такими партнерами зникають переживання та стрес. А отже, якщо її дошкуляли сумніви та вагання, то дуже скоро вони вивітряться. Ти ж пам'ятаєш, що секс – теж гра. То чом би не бути легким. Це не спорт, де тобі однозначно слід досягнути якихось результатів. Ваша задача: зловити кайф. Не підведи.

6. Будь щедрим

Такий партнер ставить потреби та бажання другої половинки на перше місце. А отже, для нього вона надзвичайно важлива. І це дуже і дуже високо цінують панянки.

Як бачиш, цей пункт не має нічого спільного з букетами та подарунками. Гаразд, з останнім має. Але мовиться про твоє бажання подарувати їй насолоду. Якщо вона відчуває, що ти робиш усе для того, щоб їй було добре, то і сама захоче це робити.



Будь щедрим на компліменти / Фото freepik

7. Будь хтивим

З таким чоловіком жінка постійно почувається бажаною. І це однозначно позитивно впливає на ваше інтимне життя.

Не забувай робити їй компліменти. Кажи, яка вона у тебе красива. Як ти захоплюєшся кожним її вигином, кожною зморшкою та маленьким недоліком. Ти кохаєш її, ти хочеш її. І вона має про це знати.

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Можливо, ці поради не зроблять з тебе справжнього аса у сексі. Але якщо ти візьмеш їх на озброєння, то однозначно зможеш отримувати та дарувати більше задоволення. Хіба це не те що потрібно?