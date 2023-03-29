Ми назвемо 7 речей, якими не варто ділитися з усіма. Пам'ятай, що не геть про все ти повинен розповідати усім навколо. Щось має залишитися при тобі, а щось – при людях, яким ти довіряєш.

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1. Твої мрії та прагнення

Ділитися своїми мріями та прагненнями може мати негативні наслідки. Це може стати причиною появи негативу та заздрощів з боку інших. Іноді люди можуть проєктувати на тебе власні страхи та сумніви. Це може призвести до невпевненості у собі та відсутності мотивації. Тож іноді прагнення краще тримати при собі.



Іноді про мрії та плани не варто розповідати / Фото Wayhomestudio

2. Фінансове питання

Твій фінансовий стан – делікатна тема, яку слід обговорювати лише з членами сім'ї, близькими друзями або професіоналами, яким ти довіряєш. Ділитися інформацією щодо фінансів з незнайомцями не варто. Це може стати причиною заздрощів.

3. Твої особисті проблеми

У кожного є особисті проблеми. Але не всім потрібно про них знати. Ділитися своїми проблемами з людьми, які не можуть допомогти тобі технічно або мають схильність до пліток, може стати причиною непотрібного стресу та негативу.

4. Твої духовні переконання

Твої духовні переконання – особиста справа, якою слід ділитися лише з тими, хто ставиться до тебе з повагою та відкритістю. Якщо ти поділишся своїми переконаннями з закритими людьми, це може стати причиною конфлікту та неповаги.

5. Твої проблеми у стосунках

Розповідь про проблеми у стосунках з іншими може призвести до негативу та пліток. І це може лиш погіршити ситуацію. Найкраще звернутися за професійною допомогою або поговорити з близьким другом чи членом сім'ї. Вони можуть дати корисну пораду.

6. Твої секрети

Є причина, чому вони називаються секретами. Секрети призначені для того, щоб зберігати їх у таємниці. Не дарма ж кажуть, що те, що знають двоє – знають усі. Розкриття своїх секретів іншим може призвести до зради та недовіри. А це може лиш нашкодити тобі. Ділися своїми секретами лише з тими, кому ти довіряєш на 100 відсотків. З тими, хто вміє зберігати секрети у таємниці.



Не довіряй секрети тим, хто не тримає язик за зубами / Фото stockking

7. Проблеми зі здоров'ям

Розповідь про проблеми зі здоров'ям іншим людям може призвести до небажаних порад або ще більшого стресу. Важливо зберігати інформацію про своє здоров'я у таємниці. Розповідати їх усе ж краще лікарям і фахівцям, а не друзям за пивом.

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Звичайно ж, ти сам вирішуєш, про що розповідати іншим, а про що – ні. Ти ж пам'ятаєш, що інші знають про нас лише те, що ми дозволяємо їм знати.