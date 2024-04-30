Що треба сказати? Як довго можна говорити про це? Давати поради чи почекати? Телефонувати чи дати відпочити? Ба навіть відповіді на ці питання не є аксіомами, а залежать від нюансів у стосунках кожної людини.
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А проте є певні елементи, які можна взяти до уваги, підтримуючи друга, який переживає розлучення. На них звернула увагу письменниця та експертка з питань здоров'я та стосунків Дженсі Данн.
Організуй простір, де можна розслабитися
- Коли люди переживають горе розлуки, вони можуть відчувати, що стали тягарем для інших. Вони часто не знають, як знайти баланс між розмовами про те, що їх турбує, і простором для того, щоб відпустити.
- Тому ти можеш організувати для друга простір, призначений тільки для вивільнення, щоб якщо він відчуває, що є щось, про що хочеться поговорити, то міг скористатися цим моментом і не соромитися говорити. Також і ти в цьому просторі зможеш зосередити свою енергію на конкретному моменті. Мовиться, наприклад, про півгодинну прогулянку двічі на тиждень, або про домашні посиденьки за футболом тощо.
Склади план на важкі часи
- Під час розлучення не всі періоди однаково важкі. Будуть дні, коли мало що відбувається, але будуть і такі, коли треба підписувати папери, забирати речі або прощатися з сім'єю колишньої пари. Тоді дуже знадобиться друг поруч.
- У цьому сенсі ти можеш домовитися з людиною, яка розлучається, що на час, коли їй доведеться робити щось важке, сумне або зле, у неї буде план. Наприклад, якщо ти знаєш, що в середу буде складний процес, замов вечерю в місці, яке подобається, або додому.
Важливо коректно допомагати другові, якщо він переживає розлучення / Фото freepik
Нагадуй другові, що він все ще може розважатися
- Під час розлуки найболючішою є думка про те, що якісь звичні речі чи дії, якими ми звикли насолоджуватися, тепер стануть недоступні, адже певної особливої людини більше немає в нашому житті. У такому випадку корисно повернутися до цих речей чи дій та займатися ними самостійно або з хорошими друзями.
- Отже, запитай у свого друга, який переживає розлучення, що він любив робити зі своєю парою, і якщо це те, що він знову хоче пережити, ви можете зробити це разом. Наприклад, якщо він любив ходити в кіно щонеділі, ви можете робити це разом, започаткувавши нову традицію.
Повернися до того, чого не вистачає
- Коли людина у стосунках, дружба може змінитися через рутину. І хоча найкраще навчитися підтримувати баланс між стосунками й дружбою, все ж є певні види діяльності з друзями, які людина робить не так часто, як раніше.
- Якщо ти підтримуєш когось, хто переживає розлучення, запитай, за чим він найбільше сумує з часу до стосунків, і запроси його знову це пережити.
Не критикуй, а допомагай
- Не варто говорити погано про колишню пару, це може посилити почуття провини. У цьому сенсі краще допомогти другові з наступними кроками.
- Наприклад, допомогти оголосити про розставання всім, кому це необхідно, або простежити за юридичними процесами тощо. Краще супроводжувати та допомагати, ніж наповнювати атмосферу негативною енергією.
Поверни друга до самого себе
- Після розлуки один з найкращих інструментів, який ми можемо застосувати – це відновити зв'язок зі собою, з тим, що нам подобається і що робить нас щасливими, пам'ятати, що навіть якщо нам сумно, ми все одно залишаємося людьми, здатними отримувати задоволення і добре проводити час.
- Тож запитай друга, що він любить робити на самоті, і запропонуй йому знову зайнятися цим, наприклад, повернутися до малювання, яке йому подобалося, або до тренувань у спортзалі. Важливо, щоб він пам'ятав про свою цінність як особистості – поза зв'язками, які він створив у своєму житті.