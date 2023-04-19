Та серед усього цього розмаїття людей у твоєму широкому колі спілкування є кілька, чиє значення найважливіше. Мовиться, зокрема, про шість конкретних типів друзів.

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"Мама"

У кожній групі друзів є одна надвідповідальна людина, яка завжди наглядає за найзаповзятливішими. Це людина, яка пакує речі для першої допомоги, коли ти їдеш у відпустку. Яка завжди готує щось смачненьке, коли ти приходиш у гості. Завжди дасть добру пораду, яку ти не просив, але точно її потребуєш. "Мама" не завжди є найбільш безтурботною або життєрадісною в групі, але вона, швидше за все, протримається близько до тебе довше, ніж більшість інших.

Веселун

Поради порадами, мудрість мудрістю, але весело провести час – справді наріжна потреба для чоловіка. Завжди важливо мати такого друга, що може вловити твій настрій, просто увійшовши в кімнату, і доповнити його своєю життєрадісністю. Цей друг завжди радий поділитися енергією та зробити твій день кращим. Він візьме тебе у крутий клуб або на вечірку чи змусить перестрибнути турнікет просто заради азарту. Це друг, який знімає напругу, і він потрібен буквально кожному.

Соулмейт

Це той, хто знає про тебе стільки секретів, що може розкрити все твоє життя в одну мить, якщо захоче. Мати друга, який є спорідненою душею (соулмейтом), абсолютно необхідно, тому що він не тільки забезпечує тобі таку близькість, яку мало хто може дати, але й допомагає у мільйонах життєвих виборів. Допомагає задовольнити твої емоційні потреби, тим самим, що цікаво, зменшуючи навантаження на людину, з якою ти обрав бути парою.



Якщо ці типи друзів є у твоєму житті – ти рухаєшся у правильному напрямку / Фото freepik

Колега

Більшість твоїх друзів, швидше за все, поняття не мають, через що ти проходиш на роботі. По-справжньому близькі стосунки з колегою набагато важливіші, ніж багато хто уявляє, і зазвичай можуть бути дуже корисним інструментом, який допоможе тобі пережити робочий день. Ви не тільки можете обмінюватися один з одним мемами, але й скаржитися на начальство, святкувати перемоги на роботі, співчувати спільним професійним стражданням. Плюс, знаєш, – всі ці веселі перерви на каву та можливість пообідати з кимось.

Досвідчений

Більшість з нас, як правило, мають дружні кола, що здебільшого складаються з ровесників. А є величезне інтелектуальне багатство в тому, щоб мати одного – двох друзів, які старші, досвідченіші й краще розуміють мову життя. Наявність друга на кілька років старшого відкриває перспективу, яку не можуть надати люди, що перебувають на тому ж етапі життя, що й ти. Адже мають багатий досвід, яким можуть поділитися, а ще й свіжий погляд на будь-яку ситуацію.

Брутальний

Нам усім потрібен друг, який не буде викручуватися і скаже правду в очі. Завжди брутально чесний, прихильник жорсткої любові, навіть якщо вона завдає болю. Багато друзів будуть ходити навшпиньки навколо твоїх почуттів, але не цей – він не посоромиться сказати тобі, що ти ідіот, який чинить неправильно. Саме такий друг, швидше за все, вбереже тебе від дурних рішень на роботі та в особистому житті, ба й інших делікатних речей, щодо яких більшість людей не відчувають себе достатньо комфортно, щоб чесно їх коментувати.