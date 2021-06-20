Чи шкідливо для людини – їсти зубну пасту

Діти часто люблять ковтати зубну пасту, бо її для дітей роблять смачною – щоб малеча полюбила чистити зуби. Але й дорослі не цураються "посмакувати" пастою!

Так можна це робити, чи воно шкідливо для здоров'я? В інтернеті багато думок із цього приводу – навіть думок експертів, причому часто суперечливих.

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Чи дійсно шкідливо їсти зубну пасту

Так

Чимало фахівців у зубній царині стверджують, що їсти зубні пасти не можна.

Бо вони містять речовини, які можуть за умови потрапляння у шлунково-кишковий тракт завдати шкоди здоров'ю.

Ні

Але не менша кількість експертів у питаннях про зуби мають іншу думку. Вони кажуть, що концентрація активних речовин у пасті – незначна.

Тому вони не шкодять порожнині рота, не зашкодять і шлунку.



То де ж правда – можна ту пасту їсти чи ні? / Фото unsplash

Висновок

Насправді сучасні зубні пасти розробляють і виробляють з урахуванням того, що люди її можуть іноді їсти.

Тобто, пасти достатньо безпечні для здоров'я. А зашкодити вони можуть хіба у тому випадку, якщо їсти їх відрами.

Детальніше про це можна почитати на сайті, наприклад, Національної медичної бібліотеки США.

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