"Виагру" изобрели не так давно, в 1998. А как же мужчины боролись с эректильными неприятностями раньше? 100 лет назад, 1000?

Способов было множество. Но сегодня на Men 24 мы упомянем только о тройке самых жутких.

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Сердце крокодила

Понятное дело, что люди знали о проблеме импотенции и до Древнего Египта . Но египтяне впервые записали способ борьбы с ней. Ну, они считали, что способ проверенный и действенный.

Способ в принципе прост: надо было приготовить мазь – из ароматических масел и... Сердец юных крокодилов.

У нас есть подозрение, что за адреналиновой охотой на крокодилов древние египетские мужчины и без мази преодолевали эректильную дисфункцию. Конечно, если не погибали в процессе.



Сердце крокодила в Древнем Египте считали целебным лекарством / Фото teletype.in

Еще один интересный рецепт мази для стратегически важных мест изобразили в древнеиндийской "Камасутре" . За крокодилами бегать не надо было, но вот осиные гнезда ради получения жал приходилось шевелить. И кто знает, что опаснее.

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К слову, не думай, что эти "проверенные" способы забылись. Некоторые безумцы до сих пор охотятся за тигровыми пенисами и рогами носорога, порошки из которых неизвестно почему считают целебными.

Шоковая терапия

Забудем о древних временах, а окунемся в век агрессивного научного прогресса – ХIХ. Да, прогресс повлиял и на развитие способов борьбы с импотенцией. Что там сердца крокодилов? Тьфу. Другое дело – электрический ток .

Врачи заметили, что электрические импульсы помогают в лечении хронической боли. И начали предлагать пациентам шоковую терапию – как спасение от проблем с эрекцией.

В Европе и США стали массово появляться кабинеты со специальным оборудованием "для мужчин", в которых специалисты вставляли электроды... В то место, которому надо было придать импульс.



Электричество так полюбили, что лечили им даже импотенцию / Фото rshcopywriting.co.uk

Но даже если судить по тому, что довольно быстро кабинеты закрылись – способ не был ни слишком приятным, ни действенным.

Токсичное и ядовитое

Ну и после продуктов животных и технических самое время вспомнить о новой и серьезной науке, которая также возникла в XIX веке – фармацевтике . Правда, начиналась она также не всегда с вполне удачных идей.

Вот к примеру: из семян тропического дерева чилибухи химики выделили стрихнин – одно из самых токсичных веществ в природе. И обнаружили, что стрихнин возбуждает центральную нервную систему.

Что же дальше? А дальше аптеки заполонили препараты на основе стрихнина, которые – по убеждениям производителей – должны дать мужчине определенное приятное беспокойство в штанах.

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