Шукач скарбів у каналізації й виробник сірників: огидні професії Вікторіанської епохи – 2

Ти, безумовно, любиш свою роботу – Men 24 у цьому не сумнівається. Але якщо раптом ні, подумай ось про що: чи був ти щасливий, якби займався пошуком скарбів у каналізації або виробництвом сірників?

Джерело: Google Art and Culture

Що ховалося за привабливим фасадом прогресивного начебто XIX століття? Сьогодні Men 24 продовжує розповідати про вікторіанське пекло звичайнісіньких на той час професій.

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Шукач скарбів у каналізації

Лондон пізнього Середньовіччя пережив чимало бід – від великої пожежі 1666 року, коли згоріли 13200 будинків, до великого смороду 1858, коли Темзою замість води текли фекалії.

Дуже багато людей тоді захворіли через антисанітарію, а парламент через кризу навіть пішов у відставку. Після цього – так, тільки після цього – у місті побудували каналізацію. Яка, до слова, вражала масштабами.

Практично одразу тунелі почали приваблювати різного штибу авантюристів та шукачів скарбів. І вони чимало цікавого там знаходити – як виявилося, люди змивали в унітаз неймовірну кількість предметів. Наприклад, ключі, документи, коштовності, і навіть гроші.



Шукачі скарбів у каналізації XIX століття / Фото pinterest

Чи була робота шукача скарбів у каналізації приємною? Навряд. Чи була вона безпечною? Аж ніяк – тунелі час від часу заливали водою, поверхні були дуже слизькими, а в закутках накопичувався отруйний газ. Та людей на цю "посаду" не бракувало – вочевидь, воно того було варто.

Виробник сірників

Сірники – один із найбільш затребуваних продуктів XIX століття. Але треба врахувати, що робили їх тоді ще не на заводах чи фабриках, а вручну, і часто – вдома.

Сотні людей (найчастіше – дівчат та підлітків) по 12 – 14 годин на день без перерви на обід виконували марудну одноманітну роботу – занурювали маленькі дерев'яні палички у фосфор.

А найгірше, що токсичний фосфор дуже часто призводив до запалення щелепи. У підсумку обличчя спухало і перекошувалося. Люди знали, що цей наслідок неминучий, та попри це – йшли й працювали.



У виробників сірників з часом деформувалася щелепа, але роботу вони не кидали / Фото pinterest

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