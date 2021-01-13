Ці загадки мандрують інтернетом, причому часто за різними підписами – то Ейнштейна, то Джобса, а то й самого Маска. Про загадку Альберта Ейнштейна – читай на Men 24.

Раніше ми писали про загадку від Ілона Маска. Так-от – вона дійсно має цілком конкретне авторство. Якщо не самого Маска, то точно – його біографа, журналіста Ешлі Венса. Сьогодні Men 24 розповість про іншу популярну загадку, яку приписують Альберту Ейнштейну.

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До слова, відповідь на цю загадку є наприкінці статті, тож не поспішай гортати!

Загадка від Альберта Ейнштейна

Загадка (або задача) Альберта Ейнштейна – одна з найвідоміших головоломок у мережі. Кажуть, що саме за її допомоги вчений начебто перевіряв логічне мислення у кандидатів у персональні асистенти.

Ось вона – загадка Ейнштейна

Умови загадки:

На вулиці розташовані 5 будинків.

Англієць живе у червоному будинку.

Іспанець має собаку.

Каву п'ють у зеленому будинку.

Чай п'є українець.

Праворуч від білого стоїть зелений будинок.

Равликів розводить той, хто курить Old Gold.

У жовтому будинку живе той, хто курить Kool.

Молоко п'ють у будинку, який стоїть у центрі.

У першому будинку мешкає норвежець.

Лисицю має сусід того, хто курить Chesterfield.

Kool курять у сусідньому будинку з тим, де тримають коня.

Апельсиновий сік п'є той, хто курить Lucky Strike.

Японець курить Parliament.

Норвежець живе поруч із синім будинком.

На які питання треба дати відповідь:

Хто п'є воду?

Хто тримає зебру?

Що треба врахувати під час пошуку відповіді:

Усі 5 будинків – різних кольорів.

Усі їхні мешканці – різної національності, мають різних домашніх тварин, п'ють різні напої і курять різні сигарети.

І на перший, і на всі наступні погляди – задачка не з простих. Візьми собі трохи часу подумати. До слова, варіацій тексту задачі Ейнштейна є доволі багато, але саме цей вважають умовно класичним (вперше його опублікували у журналі Life у 1962 році).



Альберт Ейнштейн не тільки розгадував, а й загадував загадки / Фото wikidata

Чи дійсно задачу Ейнштейна придумав Ейнштейн? Жодних доказів того, що задачу, відому як "задача Ейнштейна", придумав саме Альберт Ейнштейн – не знайдено.



Її авторство ще іноді приписують Льюїсу Керролу, але зауважте, що сигарети Kool, про які згадують в оригінальному тексті загадки, не існували ще ані за життя Ейнштейна, ані за життя Керролла.

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Хто такий Альберт Ейнштейн? Альберт Ейнштейн (Айнштайн) народився 14 березня 1879 у Німеччині, а помер 18 квітня 1955 року у США (до Америки мігрував через обурення ідеями нацизму).



Цей вчений – один з найвизначніших фізиків XX століття. Лауреат Нобелівської премії 1921 року. Творець теорії відносності, автор обґрунтування закону взаємозв'язку маси й енергії E=mc², поняття фотона, законів фотоефекту, фотохімії та багатьох інших досягнень.

Як розв'язати задачу Ейнштейна: дивіться відео від TED-Ed

Правильна відповідь на загадку Ейнштейна

Правильна відповідь на задачу Ейнштейна така:

Воду п'є норвежець – який мешкає у 1 будинку жовтого кольору, і палить сигарети Kool.

Зебру тримає японець – житель зеленого будинку під номером 5, який п'є каву і курить Parliament.



Логічна таблиця, яка допомагає вирахувати правильну відповідь на задачу Ейнштейна / Фото Wikipedia