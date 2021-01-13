Чия зебра: все про популярну загадку Ейнштейна та відповідь на неї
Ці загадки мандрують інтернетом, причому часто за різними підписами – то Ейнштейна, то Джобса, а то й самого Маска. Про загадку Альберта Ейнштейна – читай на Men 24.
Раніше ми писали про загадку від Ілона Маска. Так-от – вона дійсно має цілком конкретне авторство. Якщо не самого Маска, то точно – його біографа, журналіста Ешлі Венса. Сьогодні Men 24 розповість про іншу популярну загадку, яку приписують Альберту Ейнштейну.
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До слова, відповідь на цю загадку є наприкінці статті, тож не поспішай гортати!
Загадка від Альберта Ейнштейна
Загадка (або задача) Альберта Ейнштейна – одна з найвідоміших головоломок у мережі. Кажуть, що саме за її допомоги вчений начебто перевіряв логічне мислення у кандидатів у персональні асистенти.
Ось вона – загадка Ейнштейна
Умови загадки:
- На вулиці розташовані 5 будинків.
- Англієць живе у червоному будинку.
- Іспанець має собаку.
- Каву п'ють у зеленому будинку.
- Чай п'є українець.
- Праворуч від білого стоїть зелений будинок.
- Равликів розводить той, хто курить Old Gold.
- У жовтому будинку живе той, хто курить Kool.
- Молоко п'ють у будинку, який стоїть у центрі.
- У першому будинку мешкає норвежець.
- Лисицю має сусід того, хто курить Chesterfield.
- Kool курять у сусідньому будинку з тим, де тримають коня.
- Апельсиновий сік п'є той, хто курить Lucky Strike.
- Японець курить Parliament.
- Норвежець живе поруч із синім будинком.
На які питання треба дати відповідь:
- Хто п'є воду?
- Хто тримає зебру?
Що треба врахувати під час пошуку відповіді:
- Усі 5 будинків – різних кольорів.
- Усі їхні мешканці – різної національності, мають різних домашніх тварин, п'ють різні напої і курять різні сигарети.
І на перший, і на всі наступні погляди – задачка не з простих. Візьми собі трохи часу подумати. До слова, варіацій тексту задачі Ейнштейна є доволі багато, але саме цей вважають умовно класичним (вперше його опублікували у журналі Life у 1962 році).
Альберт Ейнштейн не тільки розгадував, а й загадував загадки / Фото wikidata
Чи дійсно задачу Ейнштейна придумав Ейнштейн?Жодних доказів того, що задачу, відому як "задача Ейнштейна", придумав саме Альберт Ейнштейн – не знайдено.
Її авторство ще іноді приписують Льюїсу Керролу, але зауважте, що сигарети Kool, про які згадують в оригінальному тексті загадки, не існували ще ані за життя Ейнштейна, ані за життя Керролла.
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Хто такий Альберт Ейнштейн?Альберт Ейнштейн (Айнштайн) народився 14 березня 1879 у Німеччині, а помер 18 квітня 1955 року у США (до Америки мігрував через обурення ідеями нацизму).
Цей вчений – один з найвизначніших фізиків XX століття. Лауреат Нобелівської премії 1921 року. Творець теорії відносності, автор обґрунтування закону взаємозв'язку маси й енергії E=mc², поняття фотона, законів фотоефекту, фотохімії та багатьох інших досягнень.
Як розв'язати задачу Ейнштейна: дивіться відео від TED-Ed
Правильна відповідь на загадку Ейнштейна
Правильна відповідь на задачу Ейнштейна така:
- Воду п'є норвежець – який мешкає у 1 будинку жовтого кольору, і палить сигарети Kool.
- Зебру тримає японець – житель зеленого будинку під номером 5, який п'є каву і курить Parliament.
Логічна таблиця, яка допомагає вирахувати правильну відповідь на задачу Ейнштейна / Фото Wikipedia
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