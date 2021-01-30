Ты, безусловно, любишь свою работу – Men 24 в этом не сомневается. Но если вдруг нет, подумай вот о чем: был ли бы ты счастлив, если занимался поиском сокровищ в канализации или производством спичек?

Источник: Google Art and Culture

Что скрывалось за привлекательным фасадом прогрессивного вроде бы XIX века? Сегодня Men 24 продолжает рассказывать о викторианском аде обычных в то время профессий.

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Искатель сокровищ в канализации

Лондон позднего Средневековья пережил немало бед – от большого пожара 1666 года, когда сгорели 13200 домов, до большой вони 1858, когда по Темзе вместо воды текли фекалии.

Очень много людей тогда заболели из-за антисанитарии, а парламент из-за кризиса даже ушел в отставку. После этого – да, только после этого – в городе построили канализацию. Которая, к слову, поражала масштабами.

Практически сразу тоннели стали привлекать разного рода авантюристов и искателей сокровищ. И они немало интересного там находить – как оказалось, люди смывали в унитаз невероятное количество предметов. Например, ключи, документы, драгоценности, и даже деньги.



Искатели сокровищ в канализации XIX века / Фото pinterest

Была ли работа кладоискателя в канализации приятной? Вряд ли. Была ли она безопасной? Отнюдь – туннели время от времени заливали водой, поверхности были очень скользкими, а в закоулках накапливался ядовитый газ. Но людей на эту "должность" хватало – очевидно, оно того стоило.

Производитель спичек

Спички – один из самых востребованных продуктов XIX века. Но надо учесть, что делали их тогда еще не на заводах или фабриках, а вручную, и часто – дома.

Сотни людей (чаще всего – девушек и подростков) по 12 – 14 часов в день без перерыва на обед выполняли скучную однообразную работу – погружали маленькие деревянные палочки в фосфор.

А хуже всего, что токсичный фосфор очень часто приводил к воспалению челюсти. В итоге лицо вспухало и перекашивалось. Люди знали, что это последствие неизбежно, но несмотря на это – шли и работали.



У производителей спичек со временем деформировалась челюсть, но работу они не бросали / Фото pinterest