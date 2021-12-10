На швидкість проти довгих дистанцій: який біг кращий для спалювання калорій

Якому виду бігу віддати перевагу, якщо твоя мета – схуднути? Потрібно викладатися на повну протягом короткого проміжку часу, чи віддати перевагу довгим дистанціям? Спробуймо розібратися.

Коли справа доходить до фітнесу, не існує чарівної формули, яка підходить для всіх. Іноді це процес спроб і помилок, і важливо знайти саме ті підходи, які працюють для тебе. Це ж стосується і бігу.

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Він працює, тому що його можна виконувати по-різному. Ти можеш додавати інтервали, вагу або чергувати види бігу. Але, на думку експертів, один з форматів бігу може бути ефективнішим, ніж решта.

Швидко бігати чи більше?

Коли ти біжиш повільніше та довше, твій темп залишається постійним. У цьому випадку ти отримуєш стабільне і менш інтенсивне кардіо. Це означає, що твій пульс не зростатиме.

Тривалі пробіжки допомагають тобі підвищити витривалість. І, хоча вони корисні для здоров'я серцево-судинної системи, вони спалюють менше калорій за хвилину. Найбільшою перевагою цього типу бігу є те, що він не так сильно впливає на суглоби та дозволяє краще відновлюватися між тренуваннями.

Основна проблема цього типу бігу: у тебе висока ймовірність того, що ти зрештою вийдеш на плато. Це стане причиною того, що калорії більше не спалюватимуться. Тож тобі потрібно буде або збільшувати дистанцію бігу або додати спринт.



При тривалому бігу вищі шанси вийти на плато / Фото Alexander Redl

Що стосується швидкого бігу, експерти кажуть, що чим швидше ти це робиш, тим більше калорій ти спалюєш. А це означає, що ти можеш спалити більше, ніж за тривалого бігу і за менший час. Достатньо трохи підвищити темп, щоб швидше спалювати калорії.

Проблема в тому, що над швидкістю потрібно працювати. І якщо ти новачок, ти, ймовірно, не зможеш витривати досить довго. Тому спочатку ти можеш спалювати менше, ніж при тривалому бігу. Перевага полягає в тому, що коротші забіги не заважають решті твоєї діяльності, і тобі легше знаходити час для занять.

Що краще для схуднення?

Дослідження показали, що, хоча швидкі та короткі пробіжки спалюють більше, важливо, щоб у тебе була комбінація цих двох видів. Усе тому, що вони допоможуть не лише схуднути, а й покращити своє здоров'я. Ба більше, у тебе вищі шанси запобігти травматизму та перетренованості.

Найкраще додавати інтервали, коли ти змінюєш і швидкість, і відстань. Це дасть твоїм м'язам звикнути до тренувань особливим чином, і вони будуть рости та розвиватися. Крім того, ти можеш додати дні прогулянок, щоб забезпечити хороше активне відновлення. Ну і не варто забувати про силові тренування, які також спалюють багато жиру та калорій.

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Візьми на озброєння ці поради. З їхньою допомогою ти зможеш не лише отримати максимум користі від бігу, а й досягнути бажаних результатів.