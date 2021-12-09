Як виявилося, це науково обґрунтована стратегія, яка допомагає спортсмену розслабитися та зберігати позитивний настрій тоді, коли все тіло кричить про дискомфорт. Тепер же вчені вирішили вивчити це питання не лише з точки зору рекордів марафонів.

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Сміх впливає на витривалість

Дослідники з Університету штату Джорджія виявили, що включення нападів сміху до програми вправ значно покращили аеробну витривалість. Дослідницька група виконувала два 45-хвилинні тренування на тиждень. Робили вони це з перервами на сміх між вправами. В результаті, вдалося з'ясувати, що сміх не лише розслабляє м'язи, допомагаючи їм відновитися після попередніх підходів і готуючи їх до наступних, а й посилює кровообіг.



Сміх дозволяє бути витривалішим / Фото Bruce Mars

Крім того, було доведено, що сміх підвищує больовий поріг людини у середньому на 10%. Дослідження Оксфордського університету показало, що він запускає систему ендорфінів, яка відіграє вирішальну роль в управлінні болем. Автори дослідження виявили, що 15 хвилин сміху значно підвищують показники піддослідних.

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Ясна річ, це не означає, що потрібно дико сміятися у тренажерному залі. Проте можна, наприклад, займатися не під улюблену музику, а, наприклад, подкасти коміків. Поєднуємо, так би мовити, приємне з корисним.