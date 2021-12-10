На скорость против длинных дистанций: какой бег лучше для сжигания калорий

Какой вид бега предпочесть, если твоя цель – похудеть? Нужно ли выкладываться на полную в течение короткого промежутка времени, или отдать предпочтение длинным дистанциям? Давайте попробуем разобраться.

Когда дело доходит до фитнеса, не существует волшебной формулы, подходящей для всех. Иногда это процесс проб и ошибок, и важно найти именно те подходы, которые работают для тебя. То же самое касается и бега.

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Он работает, потому что его можно делать по-разному. Ты можешь прибавлять интервалы, вес или чередовать виды бега. Но, по мнению экспертов, один из форматов бега может быть более эффективным, чем остальные.

Быстро бегать или больше?

Когда ты бежишь медленнее и дольше, темп остается постоянным. В этом случае ты получаешь стабильное и менее интенсивное кардио. Это значит, что твой пульс не будет расти.

Длительные пробежки помогают тебе повысить выносливость. И, хотя они полезны для здоровья сердечно-сосудистой системы, они сжигают меньше калорий в минуту. Наибольшим преимуществом этого типа бега является то, что он не сильно влияет на суставы и позволяет лучше восстанавливаться между тренировками.

Основная проблема этого типа бега: у тебя высока вероятность того, что ты в конце концов выйдешь на плато. Это станет причиной того, что калории больше не будут сжигаться. Так что тебе нужно будет или увеличивать дистанцию ​​бега, или добавить спринт.



При длительном беге более высокие шансы выйти на плато / Фото Alexander Redl

Что касается быстрого бега, эксперты говорят, что чем быстрее это делаешь, тем больше калорий ты сжигаешь. А это значит, что ты можешь сжечь больше, чем при продолжительном беге и за меньшее время. Достаточно немного повысить темп, чтобы побыстрее сжигать калории.

Проблема в том, что над скоростью нужно работать. И если ты новичок, ты, вероятно, не сможешь выдерживать довольно долго. Поэтому сначала ты можешь сжигать меньше, чем при продолжительном беге. Преимущество состоит в том, что более короткие забеги не мешают остальной твоей деятельности, и тебе легче находить время для занятий.

Что лучше для похудения?

Исследования показали, что хотя быстрые и короткие пробежки сжигают больше, важно, чтобы у тебя была комбинация этих двух видов. Все потому, что они помогут не только похудеть, но улучшить свое здоровье. Более того, у тебя более высокие шансы предотвратить травматизм и перетренированность.

Лучше всего добавлять интервалы, когда ты меняешь и скорость, и расстояние. Это позволит твоим мышцам привыкнуть к тренировкам особым образом, и они будут расти и развиваться. Кроме того, вы можете добавить дни прогулок, чтобы обеспечить хорошее активное восстановление. Ну и не стоит забывать о силовых тренировках, которые также сжигают много жира и калорий.

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Возьми на вооружение эти советы. С их помощью ты сможешь не только извлечь максимум пользы от бега, но и добиться желаемых результатов.