Сильні та рельєфні: як швидко й ефективно накачати руки чоловікові
Джерело:інстаграм Деніела Ентоні
Ми продовжуємо підкидати тобі круті ідеї тренувань. Цього разу зосередимо нашу увагу на роботі над руками. За допомогою цих кількох вправ можна не лише додати сили, а й наростити бажаний рельєф. Тож гайда ставати кращою версією себе вчорашнього разом з Men 24!
Комплексом вправ поділився тренер Деніел Ентоні. Він переконаний, що з його допомогою ти дуже скоро зможеш побачити результати, які надихатимуть тебе ніколи не зупинятися.
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"Це тренування дозволить тобі стати сильнішим і, в результаті, набрати більше м'язової маси", – наголошує тренер.
Потужне тренування для рук – вправи
- Згинання рук з гантелями на похилій лаві: 3 підходи по 8 повторень
- Згинання рук з гантелями на похилій лаві з поворотом: 3 підходи по 8 повторень
- Згинання рук стоячи: 3 підходи по 10 повторень на кожну руку
- Жим на трицепс у тренажері для розгинання ніг: 3 підходи по 10 повторень
- Розгинання гантелі на одній руці сидячи: 3 підходи по 10 повторень на кожну руку
- Почергове згинання гантелі з-за голови: 3 підходи по 8 повторень на кожну руку
"Ось вам, хлопці, приголомшливе тренування для рук, яке варто спробувати. Дайте мені знати, якщо у вас є які-небудь питання. Поділіться та збережіть це тренування, якщо вам або вашому другу потрібна допомога у нарощуванні м'язів", – закликає Ентоні.
Дивися на відео, як правильно виконувати тренування для рук:
Візьми на озброєння тренування від Деніела Ентоні. З його допомогою ти зможеш досягнути бажаного результату, удосконалюючись з кожним разом. Гарантуємо, тобі сподобається сила та рельєф, які не змусять на себе довго чекати.
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Текст публікації Деніела Ентоні
Привіт хлопці! Ось тренування для рук, яке варто спробувати в тренажерному залі. Це тренування дозволить вам стати сильнішими і, в результаті, набрати більше м'язової маси. ПОДІЛИТИСЯ і ЗБЕРЕГТИ. Дивіться повну інформацію про тренування нижче!
Вправа 1: Згинання рук з гантелями на похилій лаві – 3 підходи по 8 повторень
Вправа 2: згинання рук з гантелями на похилій лаві з поворотом – 3 підходи по 8 повторень
Вправа 3: згинання рук стоячи – 3 підходи по 10 повторень (на кожну руку)
Вправа 4: жим на трицепс в тренажері для розгинання ніг – 3 підходи по 10 повторень
Вправа 5: розгинання гантелі на одній руці сидячи – 3 підходи по 10 повторень (на кожну руку)
Вправа 6: почергове згинання з-за голови з гантелями – 3 підходи по 8 повторень (на кожну руку)
Ось вам, хлопці, приголомшливе тренування для рук, яке варто спробувати. Дайте мені знати, якщо у вас є які-небудь питання по тренуванню. Поділіться і збережіть це тренування, якщо вам або вашому другу потрібна допомога в нарощуванні м'язів.
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