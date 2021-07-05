Серію гарячих фото Сінді Прадо зробила на фоні басейну. А сама зйомка, якщо вірити підпису, відбулася на Ібіці, в Іспанії. Не дивно, що за добу світлини вподобали понад 40 тисяч разів.

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Не були підписники Сінді Прадо скупими на коментарі та компліменти. Ми ж традиційно залишаємо найкращі з них для тебе:

"Як завжди надзвичайно красива";

"О, Боже! Я люблю ці фото";

"Сексуальна леді";

"У тебе голлівудський образ";

"Вау, бездоганні шпалери";

"Неймовірно приголомшлива";

"Яка ж ти приваблива";

"Найгарячіша та найсексуальніша зірка інстаграму".

Ми наполегливо рекомендуємо підписатися на Сінді Прадо. На її сторінці в інстаграмі завжди знайдеться щось спекотне для тебе. Але будь обережним, адже публікації моделі можуть позбавити і тебе сну.

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