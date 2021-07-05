Серию горячих фото Синди Прадо сделала на фоне бассейна. А сама съемка, если верить подписи, состоялась на Ибице, в Испании. Неудивительно, что за сутки фотографии облюбовали более 40 тысяч раз.

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Ни были подписчики Синди Прадо скупыми на комментарии и комплименты. Мы же традиционно оставляем лучшие из них для тебя:

  • "Как всегда очень красивая";
  • "О, Боже! Я люблю эти фото";
  • "Сексуальная леди";
  • "У тебя голливудский образ";
  • "Вау, безупречные обои";
  • "Невероятно потрясающая";
  • "Какая же ты привлекательна";
  • "Горячая и сексуальная звезда инстаграма".

Мы настоятельно рекомендуем подписаться на Синди Прадо. На ее странице в инстаграме всегда найдется что-то жаркое для тебя. Но будь осторожен, ведь публикации модели могут лишить и тебя сна.

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