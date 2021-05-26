Чоловіки за допомогою запаху відчувають, коли жінка збуджена через аромат її поту – і він їм подобається, каже нове дослідження.

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Під час дослідження, проведеного британським вченим та психологом Арнодом Вісманом з Кентського університету, чоловікам було запропоновано оцінити аромати жінок, отримані під час різних станів збудження – від дуже збудженого до нейтрального – щоб визначити найсексуальніший запах.

Для проведення експерименту дослідники спочатку попросили 17 жінок їздити на велосипеді протягом трьох хвилин, щоб почав вироблятись піт. Потім жінкам запропонували переглянути 20 хвилин еротичного фільму "9 пісень", після чого дослідники зібрали зразки поту для аналізу.

Жінки пройшли той самий процес через декілька днів, але замість еротики вони переглянули документальний фільм про будівництво мостів.

Під час ще одного подібного експерименту семи жінкам запропонували, крім перегляду еротики, переглянути танцювальну сцену з американського фільму "Супер Майк", де роль стриптизера зіграв популярний актор Ченнінг Татум. А також жінками дали прочитати уривок з "П’ятдесяти відтінків сірого" і подивитися на 20 сексуальних фотографій. Після цього жінки мали переглянути фільм про мостобудування та відео, як танцюють чоловіки та жінки, прочитати історію про в'язання та переглянути 20 фотографій тропічних птахів.



Дослідження показало, що чоловіки відчувають збудження жінки / Фото Unsplash

Потім Вісман відібрав 91 чоловіка для участі в експерименті. Вчений пропонував учасникам понюхати різні зразки та обрати, якому аромату вони віддають перевагу.

Результати досліджень, опубліковані в лютому, показали, що чоловіків справді більше приваблювали збуджені жінки.

Це дослідження показує, що сигнали, що випускаються разом із відповідними візуальними та слуховими проявами сексуального інтересу, можуть виробляти сильніший загальний сигнал, який підвищує сексуальну мотивацію, – пише Вісман у своїй статті. – Сексуальний інтерес може приховувати більше таємниць, ніж здається на перший погляд, і ми сподіваємось, що нинішні результати спонукатимуть до подальших досліджень щодо вивчення ролі сексуальних нюхових сигналів у спілкуванні людей.

Отримані дані розширили попереднє дослідження вченого, яке показало, як люди можуть спілкуватися та виявляти емоції, як-от страх і смуток, за допомогою запаху.

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