Гаррісон Форд, безумовно, є одним з культових акторів свого покоління. А завдяки своїм численним та дуже успішним ролям (крайня – у фільмі "Індіана Джонс і реліквія долі", прем'єра якого відбулася у кінці червня) він накопичив колосальні статки.

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Скільки грошей має Гаррісон Форд

Сорок два роки. Саме стільки відділяє перший "Індіана Джонс у пошуках втраченого ковчега" 1981 від "Реліквій" 2023. Загалом є 5 фільмів, в яких американський актор Гаррісон Форд втілив цього харизматичного персонажа.

Але це не єдині його успіхи. Довга кар'єра Форда містить і "Зоряні війни", "Той, що біжить по лезу", "Апокаліпсис сьогодні", "Втікач", "Гра Ендера" та інші абсолютні хіти кіно.



Гаррісон Форд – один із найбагатших акторів світу – у ролі Індіани Джонса / Фото Lucasfilm

Неодноразово ці ролі приносили йому місце серед найбагатших акторів світу. Зараз є різні оцінки статків Гаррісона Форда – очевидно, важко визначити, скільки саме він заробив на своїх фільмах, рекламних кампаніях та мерчандайзингу. А проте низка джерел приходять до схожих висновків.

За даними Celebrity Net Worth, статки Гаррісона Форда становлять близько 300 мільйонів доларів.

А спеціалізований журнал People With Money називає цифру у 245 мільйонів доларів.

Актор також розумно інвестував свої гроші, тож має у власності чималу нерухомість та різні бізнеси (головно ресторани).

Гаррісон Форд, один із найбагатших людей в шоубізнесі, також повністю відданий боротьбі за клімат і навколишнє середовище. Він часто висловлює свою позицію, хоча... Дехто закидає йому користування приватними літаками, які є екологічно недружнім видом транспорту.