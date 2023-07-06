Харрисон Форд, безусловно, является одним из культовых актеров своего поколения. А благодаря своим многочисленным и очень успешным ролям (крайняя – в фильме "Индиана Джонс и реликвия судьбы", премьера которого состоялась в конце июня) он накопил колоссальное состояние.

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Сколько денег накопил Харрисон Форд

Сорок два года. Именно столько отделяет первый "Индиана Джонс в поисках утраченного ковчега" 1981 от "Реликвий" 2023. В общей сложности есть 5 фильмов, в которых американский актер Харрисон Форд воплотил этого харизматического персонажа.

Но это не единственные успехи. Долгая карьера Форда содержит и "Звездные войны", "Бегущий по лезвию", "Апокалипсис сегодня", "Беглец", "Игра Эндера" и другие абсолютные хиты кино.



Харрисон Форд – один из самых богатых актеров мира – в роли Индианы Джонса / Фото Lucasfilm

Неоднократно эти роли приносили ему место среди самых богатых актеров мира. Сейчас есть разные оценки состояния Харрисона Форда – очевидно, трудно определить, сколько именно он заработал на своих фильмах, рекламных кампаниях и мерчандайзинге. Однако ряд источников приходят к схожим выводам.

По данным Celebrity Net Worth, состояние Гаррисона Форда составляет около 300 миллионов долларов.

А специализированный журнал People With Money называет цифру в 245 миллионов долларов.

Актер также разумно инвестировал свои деньги, поэтому имеет в собственности немалую недвижимость и разные бизнесы (в основном рестораны).

Гаррисон Форд, один из самых богатых людей в шоу-бизнесе, также полностью предан борьбе за климат и окружающую среду. Он часто высказывает свою позицию, хотя... Кое-кто обвиняет его в пользовании частными самолетами, которые являются экологически недружественным видом транспорта.