Скільки калорій у шматку піци та як їх ефективно спалити

Піца залишається улюблено стравою для компаній. Але мало хто задумувався, що кількох шматочків достатньо, щоб добряче перебрати з калоріями. Тож гайда разом з нами розбиратися, скільки калорій у піці, а також поділимося порадами, як їх спалити.

Важливо розуміти, що кількість калорій змінюється у залежності від типу піци (домашня або у закладі), її інгредієнтів, способу приготування й іншого. Маємо надію, що після цього матеріалу ти більше не з'їдатимеш по кілька шматків піци за один раз.

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Скільки калорій у шматку піци

За словами експертів VeryWellFit, шматок звичайної сирної піци може містити від 200 калорій. І це здається не такою ж і великою кількістю. Проте вона може зростати у залежності від інших інгредієнтів, які додаються до страви. Згідно з даними Міністерства сільського господарства США, такою є калорійність популярних піц:

Сир – 285 калорій

Екстра сир – 312 калорій

Пепероні – 313 калорій

Ковбаса – 325 калорій

М'ясо та овочі – 249 калорій

Овочі – 235 калорій

Маргарита – 241 калорія

Сицилійська – 229 калорій



Шматок піци може містити від 200 калорій / Фото Shourav Sheikh

Але варто також розуміти, що у різних закладах одна і та ж піца може мати різну калорійність. Десь вона буде меншою, а десь – значно більшою. Тому експерти рекомендують віддавати перевагу конструкторам піци. З їхньою допомогою можна скорегувати калорійність піци.

З іншого боку, варто пам'ятати, що ми не завжди їмо один шматок піци. Як правило, обходиться 3 – 4. Це, якщо розглянути звичайну піцу з 285 калоріями на шматок, – накопичить 1 140 калорій. Звучить уже не надто круто, якщо додати до цього ще й напої та інше.

Як ефективно спалити калорії

Згідно з даними LiveStrong, біг протягом 15 хвилин зі швидкістю близько 8 кілометрів на годину спалюватиме 145 калорій. Варто зауважити, що кількість спалених калорій варіюється у залежності від твоєї статури.

Загалом, щоб спалити 300 калорій зі шматка піци потрібно пробігти 30 хвилин.



Шматок піци "зганяється" за 30 хвилин бігу / Фото Jenny Hill

Якщо у твоєму раціоні постійний перебір з калоріями, то тобі знадобиться значно більше часу на ходьбу або виконання інших вправ. Усе для того, щоб їх спалити. У тебе збалансована дієте і ти одного разу вирішив з'їсти піцу – нічого не станеться. Просто постарайся не включати її до щоденного раціону.

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Якщо ти вже і захотів піцу, то віддай перевагу домашнім варіантам. Повір, ти ще й спалиш достатньо калорій під час її приготування, а також миття посуду. Поєднаєш, так би мовити, приємне з корисним.