Щонайменше, так вважають дослідники з Гарвардського університету. Вони спробували поставити крапку у тривалій суперечці про те, чи пропускати сніданок корисно, чи шкідливо.

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Золота середина

Загалом лікарі рекомендують їсти 5 разів на день. Щодо обсягу спожитого – тут треба шукати золоту серединку: забагато може нашкодити, але й замало – теж.

Тобто, перш ніж сідати на будь-яку дієту, треба поговорити про це зі своїм лікарем або дієтологом.

А тепер про сніданок

Ми часто чуємо, що сніданок — найважливіша їжа за день. З іншого боку, є дієти, які вимагають пропускати сніданок – мовляв, це допоможе схуднути. Що одне, що інше твердження доводять результатами різноманітних досліджень.

Гарвардський університет знайшов ще одну причину, щоб підтвердити, що пропускати сніданок — не найкраща ідея. Принаймні, якщо це робити без схвалення фахівця.



У Гарварді знайшли аргументи, чому пропускати сніданок не варто / Фото unsplash

Що виявили у Гарварді

Отже, у Гарварді група дослідників проаналізувала дані про харчування 30 тисяч дорослих. Частина з них регулярно пропускають сніданок, інші – ніколи. Аналіз показав, що ті, хто пропускає сніданок, зазвичай:

Більше схильні до перекусів між традиційними етапами денного харчування.

Також вони їдять більше цукру, жирів і вуглеводів (тож і більше схильні набирати вагу).

І не отримають рекомендовану добову дозу вітамінів A, B1, B2, B3 і D.

А ще такі люди споживають менше життєво важливих поживних речовин, як-от кальцій, вітамін С і клітковина. Чому? Бо не споживають типову ранкову їжу – молочні продукти, каші та фрукти.

Отже, таки краще не пропускати сніданок. Якраз він може допомогти тобі і набрати м’язову масу, і схуднути, і отримати більше енергії протягом дня. Просто треба знайти правильний (а для цього, ще раз нагадаємо, потрібна консультація фахівця).