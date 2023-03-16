Та проблема, власне, в тому, що іноді у нас так багато справ, що ми жертвуємо саме вільним часом. І це все тільки з надією на те, що у такий спосіб ми станемо продуктивнішими чи ефективнішими на роботі. Насправді все працює геть не так!

Також цікаво Сріблом, платиною та навіть бурштином: як фільтрація допомагає створювати найкращу горілку

Вільний час украй важливий – адже саме в такі періоди ми можемо зняти стрес, відпочити й поповнити втрачену енергію. Тому ти ніколи не почуєш від експертів, що можна прибирати вільний час зі свого розпорядку дня.

Звичайно, треба тримати баланс між робочим часом і часом відпочинку. Фахівці кажуть, що можна визначити мінімальну кількість вільного часу, яка повинна бути у людини щодня – щоб відчувати щастя і задоволення своїм життям.

Вільний час: скільки його потрібно для щастя

Дослідження Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі показало, що занадто багато вільного часу – це не запорука щастя. Але – дуже важливо мати достатньо годин на день, присвячених улюбленим заняттям, не пов'язаним з роботою (навіть якщо ти любиш свою роботу й отримуєш від неї задоволення).



Науковці назвали те, що є найважливішим фактором для проведення вільного часу / Фото unsplash

У дослідженні вказано, що відпочинкову магію творитимуть від 2 до 5 годин вільного часу на день.

Якщо мати його менше – це може призвести до надмірного стресу, що впливає і на здоров'я, пам'ять, і на ризик когнітивного погіршення та серцево-судинних захворювань.

– це може призвести до надмірного стресу, що впливає і на здоров'я, пам'ять, і на ризик когнітивного погіршення та серцево-судинних захворювань. Якщо мати його понад 5 годин – може зявитися відчуття, що ти не є продуктивним чи корисним. Зникає ж відчуття благополуччя, яке приходить після досягнення цілей, і відчуття цінності відпочинку (усе, чого надто багато, зрештою набридає).

Що важливо, справа не лише у наявності часу на відпочинок, а й у тому, як і з ким ти цей час проводиш. Гарвардське дослідження, яке десятиліттями аналізувало щастя, виявило, що найважливіше, що дійсно допомагає людям бути щасливими, – це друзі. Тож вільний час найкраще проводити з ними – це позитивно впливає на психічне здоров'я та настрій.

Важливо! Цей матеріал має винятково загальноінформаційний характер і не може бути основою для встановлення діагнозу або медичних висновків. Публікації на сайті засновані на останніх актуальних і науково обґрунтованих дослідженнях у сфері медицини. Але якщо Тобі потрібні встановлення діагнозу або медична консультація, обов'язково звернися до лікаря.