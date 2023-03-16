Но проблема собственно в том, что иногда у нас так много дел, что мы жертвуем именно свободным временем. И это все лишь с надеждой на то, что таким образом мы станем более продуктивными или эффективными на работе. На самом деле все работает совсем не так!

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Свободное время очень важно – ведь именно в такие периоды мы можем снять стресс, отдохнуть и пополнить утраченную энергию. Поэтому ты никогда не услышишь от экспертов, что можно убирать досуг из своего распорядка дня.

Конечно, нужно держать баланс между рабочим временем и временем отдыха. Специалисты говорят, что можно определить минимальное количество свободного времени, которое должно быть у человека каждый день – чтобы ощущать счастье и удовлетворение своей жизнью.

Свободное время: сколько его нужно для счастья

Исследование Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе показало, что слишком много свободного времени – это не залог счастья. Но – очень важно иметь достаточно часов в день, посвященных любимым занятиям, не связанным с работой (даже если ты любишь свою работу и получаешь от нее удовольствие).



Ученые назвали то, что является важнейшим фактором для проведения свободного времени / Фото unsplash

В исследовании указано, что магию отдыха будут творить от 2 до 5 часов свободного времени в день.

Если иметь его меньше – это может привести к чрезмерному стрессу, что влияет и на здоровье, память, и на риск когнитивного ухудшения и сердечно-сосудистых заболеваний.

– это может привести к чрезмерному стрессу, что влияет и на здоровье, память, и на риск когнитивного ухудшения и сердечно-сосудистых заболеваний. Если иметь его более 5 часов – может появиться ощущение, что ты не являешься продуктивным или полезным. Исчезает же ощущение благополучия, которое приходит после достижения целей, и ощущение ценности отдыха (все, чего слишком много, в конце концов надоедает).

Что важно, дело не только в наличии времени на отдых, но и в том, как и с кем ты это время проводишь. Гарвардское исследование, десятилетиями анализировавшее счастье, обнаружило, что самое важное, что действительно помогает людям быть счастливыми – это друзья. Так что свободное время лучше проводить с ними – это положительно влияет на психическое здоровье и настроение.

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