Ось чому кажуть, що стосунки можуть бути важкою працею і що потрібно докладати постійних зусиль, щоб вони не страждали і не починали розпадатися. Йдеться не про форсування подій, а про вміння працювати як команда для подолання перешкод, складних моментів, змін і викликів, які є частиною життя і процесу.

Варте уваги Як ввічливо сказати "Ні" у стосунках: 7 перевірених стратегій

Навіть найщасливіші стосунки стикаються з власними проблемами, оскільки вони є нормальною частиною процесу і виникають з часом, коли ваші спільні плани, такі як переїзд або народження дітей, стають реальністю.

Бути щасливим зі своєю партнеркою можливо, але для цього потрібно розуміти, що щастя не означає, що все буде ідеально і що у вас не буде жодної проблеми. Потрібно шукати стабільність і досягти того моменту, коли ти зможеш довіряти іншій людині. Диснеївської формули не існує (тієї, де принц і принцеса зустрічаються, перемагають злу мачуху і живуть довго і щасливо), тому не ідеалізуй речі і не сприймай складні моменти як привід для втечі.

6 складних етапів у стосунках і що з ними робити

Психолог і письменник Роберт Тайббі (Robert Taibbi L.C.S.W.) написав у Psychology Today, що в житті кожної пари з часом з'являється низка складних моментів, і щоб впоратися з ними, потрібно використовувати хорошу комунікацію і розвивати хороші навички розв'язання проблем.

Перший рік разом

За словами Тайббі, досягнення першого року стосунків є першим складним моментом, оскільки саме в цей період спостерігається високий рівень розлучень, що пов'язано з тим, що пари дізнаються більше про людину, з якою вони разом, і починають помічати речі, які їм можуть не подобатися або які можуть бути несумісними з ними.

Поява дітей

Зокрема, народження першої дитини – це дуже складний час, оскільки він повністю змінює динаміку пари, передбачає витрати, недосипання і більше обов'язків, але також може вплинути на інтимність і можливість проводити час один з одним.



Поява дітей змінює динаміку пари / Фото senivpetro

Сверблячка семи років

Існує навіть фільм з Мерилін Монро з такою назвою, який розповідає про те, що коли ви досягаєте 7 років шлюбу або стосунків, все може ускладнитися.

Тайббі пояснює, що на цьому етапі також відбувається багато розлучень і розривів, і це може бути пов'язано з тим, що пара нехтує одне одним, оскільки існує так багато обов'язків і клопотів, пов'язаних з роботою і доглядом за дітьми, що може зробити турботу про стосунки менш пріоритетною.

Досягнення середнього віку

Це момент, коли діти вже дорослі або починають ставати дорослими, а отже, вже не потребують батьків і не живуть з ними. Це також час, коли люди починають аналізувати своє життя і рішення, або коли вони шукають нові способи відновити енергію, мотивацію і здатність отримувати задоволення.

Це момент, коли багато пар перестають шукати спільного проживання та можливостей для спільного життя, тому що вони можуть прийти до переконання, що їм потрібно реалізовувати себе по-своєму, і це може залишити партнера осторонь.

Вихід на пенсію

Вихід на пенсію може бути чудовим моментом, коли ти можеш здійснити всі ті плани, які мав у молодості (наприклад, більше подорожувати), але це також означає зміни в рутині та динаміці. Ти більше не витрачаєш довгі години на дорогу з дому на роботу, а це може призвести до нудьги, що навіть збільшує ймовірність депресії.

Це також призводить до того, що багато пар розпадаються або переживають кризу, хоча це можна подолати, знайшовши заняття, які допомагають досягти відчуття повноти життя і мети.



Під час виходу на пенсію стосунки може очікувати нове випробування / Фото freepik

Старість

Тайббі пояснює, що старіння також має свої виклики, оскільки мобільність вже не та, з'являється більше хвороб, проблем з пам'яттю та багато інших речей, які також можуть створювати стрес у стосунках.

Ти також можеш відчувати більшу самотність або навіть втому, коли маєш справу зі складним станом здоров'я. Ось чому це час, коли потрібна велика підтримка і товариство.

Читай також Те, що ти бачиш першим, розкриває твої таємні страхи у стосунках

Важливо розуміти, що ці етапи – не причина руйнувати ваші стосунки. Просто слід бути готовим до певної турбулентності, після якої ваша пара вийде міцнішою та більш згуртованою.