Вот почему говорят, что отношения могут быть тяжелым трудом и что нужно прилагать постоянные усилия, чтобы они не страдали и не начинали распадаться. Речь идет не о форсировании событий, а об умении работать как команда для преодоления препятствий, сложных моментов, изменений и вызовов, которые являются частью жизни и процесса.

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Даже самые счастливые отношения сталкиваются с собственными проблемами, поскольку они являются нормальной частью процесса и возникают со временем, когда ваши совместные планы, такие как переезд или рождение детей, становятся реальностью.

Быть счастливым со своей партнершей возможно, но для этого нужно понимать, что счастье не означает, что все будет идеально и что у вас не будет ни одной проблемы. Нужно искать стабильность и достичь того момента, когда ты сможешь доверять другому человеку. Диснеевской формулы не существует (той, где принц и принцесса встречаются, побеждают злую мачеху и живут долго и счастливо), поэтому не идеализируй вещи и не воспринимай сложные моменты как повод для побега.

6 сложных этапов в отношениях и что с ними делать

Психолог и писатель Роберт Тайбби (Robert Taibbi L.C.S.W.) написал в Psychology Today, что в жизни каждой пары со временем появляется ряд сложных моментов, и чтобы справиться с ними, нужно использовать хорошую коммуникацию и развивать хорошие навыки решения проблем.

Первый год вместе

По словам Тайбби, достижение первого года отношений является первым сложным моментом, поскольку именно в этот период наблюдается высокий уровень разводов, что связано с тем, что пары узнают больше о человеке, с которым они вместе, и начинают замечать вещи, которые им могут не нравиться или которые могут быть несовместимыми с ними.

Появление детей

В частности, рождение первого ребенка – это очень сложное время, поскольку он полностью меняет динамику пары, предполагает расходы, недосыпания и больше обязанностей, но также может повлиять на интимность и возможность проводить время друг с другом.



Появление детей меняет динамику пары / Фото senivpetro

Зуд семи лет

Существует даже фильм с Мэрилин Монро с таким названием, который рассказывает о том, что когда вы достигаете 7 лет брака или отношений, все может усложниться.

Тайбби объясняет, что на этом этапе также происходит много разводов и разрывов, и это может быть связано с тем, что пара пренебрегает друг другом, поскольку существует так много обязанностей и хлопот, связанных с работой и уходом за детьми, что может сделать заботу об отношениях менее приоритетной.

Достижение среднего возраста

Это момент, когда дети уже взрослые или начинают становиться взрослыми, а значит, уже не нуждаются в родителях и не живут с ними. Это также время, когда люди начинают анализировать свою жизнь и решения, или когда они ищут новые способы восстановить энергию, мотивацию и способность получать удовольствие.

Это момент, когда многие пары перестают искать совместного проживания и возможностей для совместной жизни, потому что они могут прийти к убеждению, что им нужно реализовывать себя по-своему, и это может оставить партнера в стороне.

Выход на пенсию

Выход на пенсию может быть замечательным моментом, когда ты можешь осуществить все те планы, которые имел в молодости (например, больше путешествовать), но это также означает изменения в рутине и динамике. Ты больше не тратишь долгие часы на дорогу из дома на работу, а это может привести к скуке, что даже увеличивает вероятность депрессии.

Это также приводит к тому, что многие пары распадаются или переживают кризис, хотя это можно преодолеть, найдя занятия, которые помогают достичь ощущения полноты жизни и цели.



Во время выхода на пенсию отношения может ожидать новое испытание / Фото freepik

Старость

Тайбби объясняет, что старение также имеет свои вызовы, поскольку мобильность уже не та, появляется больше болезней, проблем с памятью и много других вещей, которые также могут создавать стресс в отношениях.

Ты также можешь чувствовать большее одиночество или даже усталость, когда имеешь дело со сложным состоянием здоровья. Вот почему это время, когда нужна большая поддержка и общество.

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Важно понимать, что эти этапы – не причина разрушать ваши отношения. Просто следует быть готовым к определенной турбулентности, после которой ваша пара выйдет крепче и более сплоченной.