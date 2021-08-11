Чи можна займатися сексом у ліфті? Що потрібно врахувати при цьому? На ці та інші питання спробуємо знайти відповіді. Усе для того, щоб ти міг урізноманітнити твоє інтимне життя.

Варте уваги Nemiroff Digestive Fest повертається: як отримати комплімент від бармена

Підготовка до сексу в ліфті: що потрібно знати

Щоб втілити у життя свою фантазію зайнятися сексом у ліфті, необхідно спочатку взяти до уваги кілька речей. Усе для того, щоб це заняття принесло задоволення не лише тобі, а й твоїй партнерці.

Як працює ліфт. Чи є у ньому кнопка "СТОП"? Як відчиняються та зачиняються двері? Чи є камера спостереження? Усе це потрібно знати, щоб не зібрати небажаних свідків.



Секс у ліфті – одна з популярних сексуальних фантазій / Фото Unsplash

Чи є відповідна вентиляція. Ніхто не хоче займатися сексом у місці, де просто нічим дихати. Ба більше: відсутність достатньої кількості повітря може стати причиною запаморочення або інших проблем зі здоров'ям.

Чи є у ліфті дзеркало. Круто було б займатися сексом у ліфті, в якому є дзеркало. Це б додало певної пікантності та пристрасті.

Як часто користуються ліфтом. Тобі варто розуміти, наскільки часто цим ліфтом користуються. Усе для того, щоб розрахувати час, який у вас є.

Який одяг вибрати. Ми рекомендуємо взяти на озброєння вбрання, яке легко одягається та знімається. Усе для того, щоб швидко привести себе до ладу після фіналу еротичної зустрічі.



Вивчи попередньо, як працює ліфт, який ви обрали для зустрічі / Фото Unsplash

Як зайнятися сексом у ліфті?

Діяти потрібно максимально швидко, чисто, непомітно. Але водночас не варто відмовлятися від задоволення. Лови кілька простих, але важливих рекомендацій:

Вибери час, коли ліфт зазвичай використовується не надто активно. Наприклад, глибоко вночі або з самісінького ранку. Це дозволить не бути застуканим сусідами або просто мешканцями будинку, в ліфті якого ви вирішили порозважатися.



Вибери час, коли ліфтом користуються не надто активно / Фото Unsplash

"Ліфт не працює". Така вивіска може врятувати вас під час заняття сексом. Але ми не гарантуємо, що допитливі сусіди оминуть ліфт, якщо побачать такий напис.

Якщо ліфт невеликий, то краще віддати перевагу оральному сексу або мастурбації. Натомість просторий ліфт дозволить зайнятися сексом у більшості позицій. Головне – встигнути швидко одягнутися, якщо вас таки застукають.

Секс повинен бути швидким. Тож краще потурбуватися про те, щоб у ліфт ви зайшли уже збудженими.

Будьте максимально тихими. Гучні стогони можуть привернути увагу до ліфта, що буцімто не працює. Ба більше: хтось з сусідів може подумати, що у ліфті відбувається щось незаконне.

Виходите з ліфта – поводьтеся природно. Не потрібно нагадувати карикатурних шпигунів, котрі оглядають усе навколо. Ви просто вийшли з ліфта. Нічого більшого.



Поводьтеся природно, коли вийдете з ліфта / Фото Unsplash

Тобі сподобається І до спортзалу не ходи: секс-пози, які спалюють найбільше калорій у чоловіків

Візьми на озброєння ці поради, щоб отримати максимум задоволення від сексу у ліфті. А ще постарайтеся не надто торкатися будь-яких поверхонь. Ви ж пам'ятаєте, що коронавірус ще нікуди не зник. Правда ж?