Это понятие еще не общеизвестно, но его уже используют в определенных контекстах для обозначения способа, которым люди могут обращаться с просьбами, пожеланиями или даже жалобами. В зависимости от тона, применение слабой речи способно определять ход разговора и его результаты.

Смотри также Легкость в бокале: рецепт пряного и цитрусового коктейля для ярких выходных

Что такое слабая речь и примеры использования

Итак, так называемая слабая речь – это речь, которая использует определенные обороты, чтобы уменьшить интенсивность сказанного, придать ему более уверенный или сомнительный характер. Проще говоря, чтобы уменьшить силу высказывания. К примеру:

"Я не уверен в этом, но думаю..." или "Я могу ошибаться, но..." Этими оборотами делается акцент, что то, что будет сказано, не следует воспринимать как императив, с целью смягчения влияния или негативной реакции.

"Вы согласны?", "Вы так не считаете?" или "А вы как думаете?" Этими оборотами говорящий стремится получить подтверждение слушателя, чтобы акцентировать аргумент.

Обращения-буферы "Вроде бы" или "Возможно", которыми подвергается сомнению сказанное, чтобы показать его лишь как опцию, а не как факт.

Извинения или просьбы с сожалением: "Простите, что вас побеспокоили..."

Это всего несколько примеров слабой речи. Может показаться, что результаты их применения будут менее полезны, чем у тех, кто преподносит себя с чрезвычайной уверенностью. Но эксперимент, опубликованный в Sage Journals, доказал обратное:

Эксперты просматривали видеозаписи людей, которые просили о повышении зарплаты, и смогли отметить, что те, кто использовал более пассивный или эмпатический язык, имели лучшие результаты, чем те, кто диктовал свои просьбы.



Применение слабой речи может определить ход и результат разговора / Фото DrazenZigic@freepik

Слабая речь и женщины

По результатам этого же исследования, руководители были более склонны поддерживать повышение заработной платы женщинам, которые чаще использовали слабую речь, чем мужчинам, которые этого не делали. Вероятно, это потому, что они помогали укрепить авторитет лица, принимающего решение.

Например, дискурс, который использовали некоторые женщины в этом эксперименте, содержал фразы типа "Я не знаю, насколько обычно люди моего уровня ведут переговоры..." или "но я надеюсь, что вы рассматриваете мое умение вести переговоры как нечто важное, что я привношу в работу". Эта стратегия показала, что подтверждение авторитета лица, принимающего решение, улучшает восприятие запроса.

А как насчет мужчин

Тот же эксперимент предполагает, что если бы мужчины чаще применяли слабую речь (которая пока что в обществе ассоциируется больше с женщинами), они также могли бы извлечь из этого пользу. Исследования показали, что люди предпочитают сотрудничать с теми, кто:

Готов признавать свои ошибки.

Уважать людей, с которыми он работает.

Не подвергать сомнению их авторитет.

Смягчать результаты сложного или даже напряженного разговора.

Согласно другим исследованиям, опубликованным в том же номере Sage Journals, слабая речь необязательно свидетельствует о нехватке убежденности или напористости. Она скорее свидетельствует о способе передачи межличностной чувствительности и заинтересованности в перспективах других, и, следовательно, имеет полезные результаты.