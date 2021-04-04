Співачка Слава Камінська, котра нещодавно почала сольну кар'єру, наразі відпочиває в Єгипті. Тож немає нічого дивного в тому, що 36-річна зірка регулярно викладає фотографії з відпустки. На днях вона опублікувала в інстаграмі світлину, на якій позує у купальнику, що виграшно підкреслює її вигини. Насолоджуйся порцією краси від Слави Камінської на Men 24!

Слава Камінська знає, що приховувати її розкішний бюст – та ще бздура. Тож вона з радістю ділиться зі своїми прихильниками світлинами, на яких можна розгледіти спокусливі вигини співачки. І ми підозрюємо, що таких постів буде ще більше, адже з відпочинку вона точно привезе не одну сотню фотографій!

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"Нереальне місце. Єгипетські Мальдіви. П'ять хвилин від берега, радості на весь день і фотографій на місяць наперед", – написала вона під постом.

Підписникам Слави Камінської подобаються такі публікації співачки. Тож вони не лише залюбки залишають лайки під фото, а й діляться своїми міркуваннями стосовно наповнення:

"Дуже красиво";

"Які красиві очі";

"Як завжди шикарна";

"Суперсексі";

"Ідеальне фото. Ідеальна Слава. Ідеальний купальник";

"Ти виглядаєш приголомшливо";

"Ваші груди красивіші, ніж усі Мальдіви".

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І нічого додати. Можемо лише закликати підписатися на Славу Камінську, щоб не пропустити порцію гаряченького. Гарантуємо, що попереду ще багато спокусливим фото від співачки!