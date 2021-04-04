Певица Слава Каминская, которая недавно начала сольную карьеру, пока отдыхает в Египте. Поэтому нет ничего удивительного в том, что 36-летняя звезда регулярно выкладывает фотографии из отпуска. На днях она опубликовала в инстаграме фотографию, на которой позирует в купальнике, какой выигрышно подчеркивает ее изгибы. Наслаждайся порцией красоты от Славы Каминской на Men 24!

Слава Каминская знает, что скрывать ее роскошный бюст – не лучшее решение. Поэтому она с радостью делится со своими поклонниками фотографиями, на которых можно разглядеть соблазнительные изгибы певицы. И мы подозреваем, что таких постов будет еще больше, ведь с отдыха она точно привезет не одну сотню фотографий!

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"Нереальное место. Египетские Мальдивы. Пять минут от берега, радости на весь день и фотографий на месяц вперед", – написала она под постом.

Подписчикам Славы Каминской нравятся такие публикации певицы. Поэтому они не только охотно оставляют лайки под фото, но и делятся своими соображениями относительно наполнения:

"Очень красиво";

"Какие красивые глаза";

"Как всегда шикарная";

"Суперсекси";

"Идеальное фото. Идеальная Слава. Идеальный купальник";

"Ты выглядишь потрясающе";

"Ваша грудь красивее, чем все Мальдивы".

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