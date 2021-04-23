Сексуальная украинская блогер снялась для мужского журнала: откровенные фото 18+
София Стужук изрядно взбудоражила пользователей сети. Недавно 25-летняя блогер снялась для мужского журнала Playboy, представ в смелых и откровенных образах. Наслаждайся порцией красоты от Софии Стужук на Men 24!
Источник:инстаграм Софии Стужук
Никто не будет спорить с тем фактом, что София Стужук чрезвычайно привлекательна и сексуальна. Неудивительно, что она снялась для Playboy. Откровенная съемка 25-летней звезды инстаграма очень понравилась не только поклонникам мужского журнала, но и подписчикам Софии в сети.
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"Я офигенно сексуальная мамка трех! И все равно, что скажут", – написала Стужук под постом.
Мы целиком и полностью согласны с ней. Поэтому очень даже рады, что она решилась на съемку и попала на обложку апрельского Playboy. Если ты не поклонник этого глянца, то можешь хотя бы взглянуть фотографии у нас.
А еще по хорошей традиции мы предлагаем тебе комментарии, которые оставили под постом подписчики. Заметим, что сейчас на Софию Стужук подписаны 5,8 миллиона пользователей сети. И эта цифра с каждым днем только растет!
- "Горжусь, восхищаюсь и люблю";
- "Какая ты красивая";
- "Вау! Где пожарный шланг?";
- "Можно было и сразу без трусиков";
- "Не каждая мама троих детей может так выглядеть";
- "Какая же ты горячая здесь";
- "Даже как-то скромно, как для Playboy";
- "Шикарная мама троих детей".
Не будем спорить с тем фактом, что Софией Стужук можно любоваться вечность. Поэтому ты можешь не только приобрести новый номер мужского журнала, но и подписаться на нее. Последнее, к слову, абсолютно бесплатно. А мы то гарантируем, что на ее инстаграме будет много горяченького!
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