София Стужук изрядно взбудоражила пользователей сети. Недавно 25-летняя блогер снялась для мужского журнала Playboy, представ в смелых и откровенных образах. Наслаждайся порцией красоты от Софии Стужук на Men 24!

Никто не будет спорить с тем фактом, что София Стужук чрезвычайно привлекательна и сексуальна. Неудивительно, что она снялась для Playboy. Откровенная съемка 25-летней звезды инстаграма очень понравилась не только поклонникам мужского журнала, но и подписчикам Софии в сети.

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"Я офигенно сексуальная мамка трех! И все равно, что скажут", – написала Стужук под постом.

Мы целиком и полностью согласны с ней. Поэтому очень даже рады, что она решилась на съемку и попала на обложку апрельского Playboy. Если ты не поклонник этого глянца, то можешь хотя бы взглянуть фотографии у нас.

А еще по хорошей традиции мы предлагаем тебе комментарии, которые оставили под постом подписчики. Заметим, что сейчас на Софию Стужук подписаны 5,8 миллиона пользователей сети. И эта цифра с каждым днем ​​только растет!

"Горжусь, восхищаюсь и люблю";

"Какая ты красивая";

"Вау! Где пожарный шланг?";

"Можно было и сразу без трусиков";

"Не каждая мама троих детей может так выглядеть";

"Какая же ты горячая здесь";

"Даже как-то скромно, как для Playboy";

"Шикарная мама троих детей".

Не будем спорить с тем фактом, что Софией Стужук можно любоваться вечность. Поэтому ты можешь не только приобрести новый номер мужского журнала, но и подписаться на нее. Последнее, к слову, абсолютно бесплатно. А мы то гарантируем, что на ее инстаграме будет много горяченького!