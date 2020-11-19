Сексуальна українська фешн-фотографиня перевтілилася на кролика з Playboy: гаряче відео
Спокуслива українська фешн-фотографиня Соня Плакидюк, котра також є експерткою популярного реаліті "Супер Топ-модель по-українськи", виклала в мережу гаряче відео. На ньому красуня перевтілилася на кролика з Playboy, чим неабияк розбурхала користувачів інстаграму. Насолоджуйся роликом на Men 24!
Соня Плакидюк просто обожнює тішити свої прихильників світлинами та роликами, на яких фотографиня постає у спокусливих образах. Цього разу вона вирішила не зраджувати гарній традиції. Гаряче відео експертка проєкту "Супер Топ-модель по-українськи" виклала на своїй сторінці в інстаграмі. Men 24 рекомендує глянути на Сюню в образі кролика з Playboy!
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Новий образ фешн-фотографині настільки припав до душі її прихильникам, що вони буквально засипали її компліментами. І правильно зробили, адже Соня Плакидюк заслужила не низку теплих слів:
- "Соня, мій улюблений образ! Обожнюю";
- "Як же тобі личить цей образ! Неймовірно красива";
- "Сексуальна така";
- "Викрала моє серце";
- "Яке солодке зайченя";
- "Ого, вперше бачу оголені ніжки Соні! Соня – ти бомба";
- "Киця-мациця";
- "Вам личить бути білявкою";
- "PLAYMATE OF THE YEAR";
- "Соню, ви не перестаєте вражати".
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А й справді, Соня Плакидюк обожнює експериментувати з образами та спокушати своїх підписників. А гарячі вигини фешн-фотографиня приковують до себе увагу кожного та не залишають абсолютно нікого байдужим!
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