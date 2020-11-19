Соблазнительная украинская фэшн-фотограф Соня Плакидюк, которая также является експерткой популярного реалити "Супер Топ-модель по-украински", выложила в сеть горячее видео. На нем красавица перевоплотилась на кролика с Playboy, чем изрядно взбудоражила пользователей инстаграма. Наслаждайся роликом на Men 24!

Соня Плакидюк просто обожает радовать свои поклонников фотографиями и роликами, на которых она предстает в соблазнительных образах. На этот раз она решила не изменять хорошей традиции. Горячее видео эксперт проекта "Супер Топ-модель по-украински" выложила на своей странице в инстаграме. Men 24 рекомендует взглянуть на Сюню в образе кролика с Playboy!

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Новый образ фэшн-фотографа настолько понравился ее поклонникам, что они буквально засыпали ее комплиментами. И правильно сделали, ведь Соня Плакидюк заслужила не ряд теплых слов:

"Соня, мой любимый образ! Обожаю";

"Как же тебе идет этот образ! Невероятно красивая";

"Сексуальная такая";

"Похитила моё сердце";

"Какой сладкий зайчонок";

"Ого, впервые вижу обнаженные ножки Сони! Соня – ты бомба";

"Киця-мациця";

"Вам подходит быть блондинкой";

"PLAYMATE OF THE YEAR И";

"Соня, вы не перестаете поражать".

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