Сексуальная украинская фэшн-фотограф перевоплотилась на кролика с Playboy: горячее видео
Соблазнительная украинская фэшн-фотограф Соня Плакидюк, которая также является експерткой популярного реалити "Супер Топ-модель по-украински", выложила в сеть горячее видео. На нем красавица перевоплотилась на кролика с Playboy, чем изрядно взбудоражила пользователей инстаграма. Наслаждайся роликом на Men 24!
Соня Плакидюк просто обожает радовать свои поклонников фотографиями и роликами, на которых она предстает в соблазнительных образах. На этот раз она решила не изменять хорошей традиции. Горячее видео эксперт проекта "Супер Топ-модель по-украински" выложила на своей странице в инстаграме. Men 24 рекомендует взглянуть на Сюню в образе кролика с Playboy!
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Новый образ фэшн-фотографа настолько понравился ее поклонникам, что они буквально засыпали ее комплиментами. И правильно сделали, ведь Соня Плакидюк заслужила не ряд теплых слов:
- "Соня, мой любимый образ! Обожаю";
- "Как же тебе идет этот образ! Невероятно красивая";
- "Сексуальная такая";
- "Похитила моё сердце";
- "Какой сладкий зайчонок";
- "Ого, впервые вижу обнаженные ножки Сони! Соня – ты бомба";
- "Киця-мациця";
- "Вам подходит быть блондинкой";
- "PLAYMATE OF THE YEARИ";
- "Соня, вы не перестаете поражать".
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А действительно, Соня Плакидюк обожает экспериментировать с образами и соблазнять своих подписчиков. А горячие изгибы фэшн-фотографа приковывают к себе внимание каждого и не оставляют абсолютно никого равнодушным!
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