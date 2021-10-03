Сонячне затемнення і далекі галактики: неймовірні фото космосу Вінсента Бушама

Якщо ти думав, що космос можуть фотографувати тільки супутники й астронавти, а якщо робити це з Землі – то тільки через надпотужні електронні телескопи... То дарма.

І на доказ цьому – роботи астрофотографів, за якими можна стежити навіть в інстаграмі. Сьогодні покажемо яскраві світлини одного з них – Вінсента Бушама.

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Від Землі – до незвіданих галактик: астрофото Вінсента Бушама

Вінсент Бушама – віцепереможець конкурсу від Королівського музею Гринвіча "Астрономічний фотограф року" у 2021. Його фото "Сонце ділиться короною з кометою", зроблене біля Ріо-Негро в Аргентині, принесло йому цю нагороду.

Але відомий Бушама, звісно, далеко не тільки цією світлиною!



Галактика Боде у сузір'ї Велика Ведмедиця / Фото з інстаграму Бушама



Галактика Вир у сузір'ї Гончі Пси / Фото з інстаграму Бушама



Галактика Цівочне Колесо у сузір'ї Велика Ведмедиця / Фото з інстаграму Бушама



Галактика NGC7331 у сузір'ї Пегас / Фото з інстаграму Бушама



Галактики M65, M66 і NGC3628 у сузір'ї Лева / Фото з інстаграму Бушама



Сонячне затемнення, 2019 / Фото з інстаграму Бушама



Сонячне затемнення, 2020 / Фото з інстаграму Бушама



Розташування планет під час затемнення 2020 року / Фото з інстаграму Бушама



Комета Джакобіні – Ціннера у 2019 / Фото з інстаграму Бушама



Південна окраїна Поясу Оріона / Фото з інстаграму Бушама



Сонячна корона, 2020 / Фото з інстаграму Бушама



А от і саме те переможне фото – "Сонце ділиться короною з кометою" / Фото з інстаграму Бушама



Мессьє 39 (М39), розсіяне скупчення у сузір'ї Лебедя / Фото з інстаграму Бушама



M13 у 2018 (або Мессьє 13, кулясте скупчення у сузір'ї Геркулеса) / Фото з інстаграму Бушама



Туманність Nebula (або Равлик) у сузір'ї Водолія / Фото з інстаграму Бушама

Зауважимо, що. Її офіційним партнером став бренд. Він у співпраці з компанією Spacebit відправлять на супутник Землі техніку, яка збиратиме наукові дані. Для України цей проєкт надзвичайно важливий, адже він дозволить відновити репутацію привілейованої космічної держави на світовій арені, дасть поштовх до розвитку українських комерційних космічних проєктів, а також сприятиме популяризації космічної тематики серед українців.