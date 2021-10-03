Сонячне затемнення і далекі галактики: неймовірні фото космосу Вінсента Бушама
Джерело:24 канал
Якщо ти думав, що космос можуть фотографувати тільки супутники й астронавти, а якщо робити це з Землі – то тільки через надпотужні електронні телескопи... То дарма.
І на доказ цьому – роботи астрофотографів, за якими можна стежити навіть в інстаграмі. Сьогодні покажемо яскраві світлини одного з них – Вінсента Бушама.
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Від Землі – до незвіданих галактик: астрофото Вінсента Бушама
Вінсент Бушама – віцепереможець конкурсу від Королівського музею Гринвіча "Астрономічний фотограф року" у 2021. Його фото "Сонце ділиться короною з кометою", зроблене біля Ріо-Негро в Аргентині, принесло йому цю нагороду.
Але відомий Бушама, звісно, далеко не тільки цією світлиною!
Галактика Боде у сузір'ї Велика Ведмедиця / Фото з інстаграму Бушама
Галактика Вир у сузір'ї Гончі Пси / Фото з інстаграму Бушама
Галактика Цівочне Колесо у сузір'ї Велика Ведмедиця / Фото з інстаграму Бушама
Галактика NGC7331 у сузір'ї Пегас / Фото з інстаграму Бушама
Галактики M65, M66 і NGC3628 у сузір'ї Лева / Фото з інстаграму Бушама
Сонячне затемнення, 2019 / Фото з інстаграму Бушама
Сонячне затемнення, 2020 / Фото з інстаграму Бушама
Розташування планет під час затемнення 2020 року / Фото з інстаграму Бушама
Комета Джакобіні – Ціннера у 2019 / Фото з інстаграму Бушама
Південна окраїна Поясу Оріона / Фото з інстаграму Бушама
Сонячна корона, 2020 / Фото з інстаграму Бушама
А от і саме те переможне фото – "Сонце ділиться короною з кометою" / Фото з інстаграму Бушама
Мессьє 39 (М39), розсіяне скупчення у сузір'ї Лебедя / Фото з інстаграму Бушама
M13 у 2018 (або Мессьє 13, кулясте скупчення у сузір'ї Геркулеса) / Фото з інстаграму Бушама
Туманність Nebula (або Равлик) у сузір'ї Водолія / Фото з інстаграму Бушама