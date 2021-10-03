Если ты думал, что космос могут фотографировать только спутники и астронавты, а если делать это с Земли – то только через сверхмощные электронные телескопы... То зря.

И в доказательство этому – работы астрофотографов, за которыми можно следить даже в инстаграме. Сегодня покажем яркие снимки одного из них – Винсента Бушама.

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От Земли – к неизведанным галактикам: астрофото Винсента Бушама

Винсент Бушама – вице-победитель конкурса от Королевского музея Гринвича "Астрономический фотограф года" в 2021. Его фото "Солнце делится короной с кометой", сделанное у Рио-Негро в Аргентине, принесло ему эту награду.

Но известен Бушама, конечно, далеко не только этой фотографией!



Галактика Боде в созвездии Большая Медведица / Фото с инстаграма Бушама



Галактика Водоворот в созвездии Гончие Псы / Фото с инстаграма Бушама



Галактика Вертушка в созвездии Большая Медведица / Фото с инстаграма Бушама



Галактика NGC7331 в созвездии Пегас / Фото с инстаграма Бушама



Галактики M65, M66 и NGC3628 в созвездии Льва / Фото с инстаграма Бушама



Солнечное затмение, 2019 / Фото с инстаграма Бушама



Солнечное затмение, 2020 / Фото с инстаграма Бушама



Расположение планет во время затмения 2020 / Фото с инстаграма Бушама



Комета Джакобини – Циннера в 2019 / Фото с инстаграма Бушама



Южная окраина Пояса Ориона / Фото с инстаграма Бушама



Солнечная корона, 2020 / Фото с инстаграма Бушама



А вот и именно то победное фото – "Солнце делится короной с кометой" / Фото с инстаграма Бушама



Mессье 39 (М39), рассеянное скопление в созвездии Лебедя / Фото с инстаграма Бушама



M13 в 2018 (или Мессье 13, шарообразное скопление в созвездии Геркулеса) / Фото с инстаграма Бушама



Туманность Nebula (или Улитка) в созвездии Водолея / Фото с инстаграма Бушама

Заметим, что. Ее официальным партнером стал бренд. Он в сотрудничестве с компанией Spacebit отправят на спутник Земли технику, которая будет собирать научные данные. Для Украины этот проект очень важен, ведь он позволит восстановить репутацию привилегированной космической державы на мировой арене, даст толчок к развитию украинских коммерческих космических проектов, а также будет способствовать популяризации космической тематики среди украинцев.