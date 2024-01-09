Над Києвом, Кропивницьким і Львівщиною вночі бачили світлові стовпи: яскраві фото явища

У ніч проти 9 січня у низці міст України можна було спостерігати за незвичайним явищем. У небо здіймалися яскраві світлові стовпи. Ділимося фотографіями та розповідаємо, що ж це було.

Так, у небі над Києвом мешканці могли спостерігати за незвичайним оптичним атмосферним явищем. Світлинами у мережі активно ділилися самі містяни, які в той час не спали.

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Світлові стовпи над Києвом

На фото можна побачити світлові стовпи. Їх містяни зняли у різних куточках столиці. Ці потужні світлові стовпи впевнено тягнулися вгору до небес. Цікаво, що у Києві подібне явище востаннє фіксували ще торік. Його мешканці та гості міста бачили у квітні.



Мешканці Києва бачили світлові стовпи вночі / Фото truexakyiv



Світлові стовпи можна було побачити у небі над столицею / Фото k_dvizh



Світлові стовпи можна було побачити у небі над столицею / Фото k_dvizh

Світлові стовпи над Кропивницьким і Львівщиною

Звернімо увагу, що цієї ночі за незвичним явищем могли спостерігати також мешканці Кропивницького. Журналісти Суспільного виклали у мережу фото, на якому теж видно, як над містом у небо здіймаються світлові стовпи.



У Кропивницькому також бачили світлові стовпи / Фото Суспільне Кропивницький

Також мешканці Львівської області мали можливість спостерігати за світловими стовпами. У мережу виклали чимало світлин, на яких можна побачити, що стовпи різних кольорів розрізають повітря.



На Львівщині також спостерігали світлові стовпи / Фото zahidwtf_official



На Львівщині також спостерігали світлові стовпи / Фото zahidwtf_official



На Львівщині також спостерігали світлові стовпи / Фото zahidwtf_official

Що таке світлові стовпи

Отже, розберімося з тим, що ж це за світлові стовпи такі? Їх ще називають сонячними стовпами. І це один із видів гало. Мовиться про сонячний ефект, який найчастіше можна спостерігати на заході або сході Сонця.

Відповідне явище виникає тоді, коли промені світла – як правило сонячного – відбиваються від дрібних крижаних кристалів, які зависли у повітрі.

Як правило, відповідні кристали утворюються високо у хмарах. Але коли низька температура, як-от зараз по Україні, то їх можна зафіксувати у нижчих шарах атмосфери. Власне, сонячні стовпи – явище, типове для зими.

Звернімо увагу на те, що світловий стовп у рідкісних випадках може супроводжуватися ще й так званим паргеличним колом. Мовиться про світлову смугу, яку можна побачити на небі на тій самій висоті, що і Сонце.

Цікаво, що світлові стовпи також мають властивість формуватися навколо Місяця, міських вогнів та інших джерел світла, які сяють яскраво. Водночас відомо, що стовпи, які виникають від низько розташованих джерел світла, як правило, значно довші, якщо порівнювати з сонячними або місячними.

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Наостанок нагадаймо, що у листопаді 2023 року над нашою країною можна було спостерігати незвичайне червоне полярне сяйво. Його могли бачити мешканці Київської, Донецької, Харківської, Запорізької, Сумської, Херсонської, Одеської та інших областей нашої держави.