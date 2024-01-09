А попри те – астронавти розповідають, як вони відчувають запах озону або запах горілого після виходу у відкритий космос. Також інші деякі незвичайні запахи в космосі, що не дивно, адже хімія там значно відрізняється від земної.

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Тож як пахне космос, і які космічні джерела цих запахів

Космос – це безповітряний вакуум, тому технічно ти не можеш нічого відчути в космосі. Однак космос не є повним вакуумом та сповнений різноманітних молекул. Дізнатися, як пахнуть різні частини космосу – дуже цікавий спосіб пізнати космічну хімію.

Які запахи відчувають астронавти? Під час висадки на Місяць за програмою "Аполлон" астронавти часто згадували запах, схожий на запах пороху, коли поверталися до шлюзового відсіку, входили до кабіни й знімали шоломи. Так само після виходу у відкритий космос астронавти, які повертаються на МКС, говорять про запах пороху, озону і підгорілого м'яса.

Звідки беруться ці запахи? У вчених є дві добрі теорії.

Перша – під час виходу астронавта у відкритий космос окремі атоми кисню можуть прилипати до скафандра, а коли він повертається в шлюз і розгерметизується, молекулярний кисень потрапляє в шлюз і з'єднується з окремими атомами кисню, утворюючи озон. Це пояснює кислий, металевий запах.

можуть прилипати до скафандра, а коли він повертається в шлюз і розгерметизується, молекулярний кисень потрапляє в шлюз і з'єднується з окремими атомами кисню, утворюючи озон. Це пояснює кислий, металевий запах. Друга – щодо інших запахів: поліциклічні ароматичні вуглеводні (ПАУ), що містяться в обвуглених продуктах, таких як підгорілі тости та м'ясо на барбекю, також регулярно зустрічаються в космосі. Більша частина міжзоряного вуглецю якраз у ПАУ. Їх також багато в Сонячній системі, тому астронавти можуть легко їх збирати та заносити всередину космічної станції або космічної капсули. І саме вони, ймовірно, є джерелом запаху горілого м'яса.

До слова: у NASA вивчають запахи космосу, і це більше, ніж просто цікавість. У 2008 році агентство доручило Стівену Пірсу (хіміку компанії Omega Ingredients, що спеціалізується на ароматах і смаках) відтворити запахи космосу для астронавтів під час тренувань. Адже астронавт повинен вміти відрізнити запах ПАУ від небезпечного витоку хімікатів на борту космічної станції.

Інші місця у Всесвіті також мають унікальні запахи



Комета 67P Чурюмова-Герасименко пахла б досить отруйною сумішшю тухлих яєць, сечі та маринованих огірків / Зображення ESA, Rosetta

Космічний апарат Європейського космічного агентства "Розетта" у 2014 році зустрів комету 67P Чурюмова-Герасименко. І виявив багате розмаїття молекул у комі – газовому гало, що оточує ядро комети.

Там були сірководень, який надає гнилим яйцям неприємного смороду; аміак, що нагадує запах сечі; ціаністий водень, що є токсичним, але має більш привабливий мигдалеподібний запах; солодкуватий сірковуглець; і маринований аромат формальдегіду.

аміак, що нагадує запах сечі; ціаністий водень, що є токсичним, але має більш привабливий мигдалеподібний запах; солодкуватий сірковуглець; і маринований аромат формальдегіду. Від такої комбінації запахів можна лише крутити носом. Але насправді на кометі, якби ми могли її фізично понюхати, запах був би досить слабким, оскільки переважну більшість коми складають водяна пара і вуглекислий газ.



Супутник Сатурна Титан багатий на вуглеводні й пахне нафтою / Зображення NASA, JPL, University of Arizona

Одне з місць, де є атмосфера, що утримує запахи – це найбільший супутник Сатурна, Титан. Однак атмосфера не допомагає відчувати запахи.

Там немає кисню, і холодно – мінус 179,6 градуса за Цельсієм, тож зняти шолом скафандра і глибоко вдихнути – не варіант. Однак якби ми могли, то виявили б, що Титан смердить бензином.

бензином. Тут не варто дивуватися – бензин виготовляють із сирої нафти, багатої на вуглеводні. А атмосфера Титану містить густий вуглеводневий смог, ба й на поверхні там рідкі вуглеводні утворюють маслянисті озера та річки.



Газова хмара Стрільця B2, розташована біля центру галактики, може пахнути малиновим ромом / Зображення ESO, NASA

У Стрільці B2, гігантській міжзоряній молекулярній хмарі газу і пилу, розташованій на відстані менш як 400 світлових років від центру Чумацького Шляху, відбувається всіляка ароматична хімія.