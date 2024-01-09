Так, в небе над Киевом жители могли наблюдать за необычным оптическим атмосферным явлением. Фотографиями в сети активно делились сами горожане, которые в то время не спали.

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Световые столбы над Киевом

На фото можно увидеть световые столбы. Их горожане сняли в разных уголках столицы. Эти мощные световые столбы уверенно тянулись к небесам. Интересно, что в Киеве подобное явление в последний раз фиксировали еще в прошлом году. Его жители и гости города видели в апреле.



Жители Киева видели световые столбы ночью / Фото truexakyiv



Световые столбы можно было увидеть в небе над столицей / Фото k_dvizh



Световые столбы можно было увидеть в небе над столицей / Фото k_dvizh

Световые столбы над Кропивницким и Львовщиной

Обратите внимание, что этой ночью за необычным явлением могли наблюдать также жители Кропивницкого. Журналисты Суспильного выложили в сеть фото, где тоже видно, как над городом в небо вздымаются световые столбы.



В Кропивницком также видели световые столбы / Фото Суспильное Кропивницкий

Также жители Львовской области имели возможность наблюдать световые столбы. В сеть выложили немало фотографий, на которых можно увидеть, что столбы разных цветов разрезают воздух.



Во Львовской области также наблюдали световые столбы / Фото zahidwtf_official



Во Львовской области также наблюдали световые столбы / Фото zahidwtf_official



Во Львовской области также наблюдали световые столбы / Фото zahidwtf_official

Что такое световые столбы

Итак, разберемся с тем, что же это за световые столбы? Их еще называют солнечными столбами. И это один из видов гало. Речь идет о солнечном эффекте, который чаще всего можно наблюдать на закате или восходе Солнца.

Соответствующее явление возникает тогда, когда лучи света – как правило солнечного – отражаются от мелких ледяных кристаллов, зависшие в воздухе.

Как правило, подходящие кристаллы образуются высоко в облаках. Но когда низкая температура, как сейчас по Украине, то их можно зафиксировать в низших слоях атмосферы. Собственно, солнечные столбы – явление, типичное для зимы.

Обратите внимание на то, что световой столб в редких случаях может сопровождаться еще и так называемым паргелическим кругом. Речь идет о световой полосе, которую можно увидеть на небе на той же высоте, что и Солнце.

Интересно, что световые столбы также обладают свойством формироваться вокруг Луны, городских огней и других источников света, ярко сияющих. В то же время известно, что столбы, возникающие от низко расположенных источников света, как правило, значительно длиннее, если сравнивать с солнечными или лунными.

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Напоследок напомним, что в ноябре 2023 над нашей страной можно было наблюдать необычное красное полярное сияние. Его могли видеть жители Киевской, Донецкой, Харьковской, Запорожской, Сумской, Херсонской, Одесской и других областей нашего государства.