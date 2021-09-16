SpaceX Маска вперше відправила у космос цивільних: вражаюче відео запуску ракети

Компанія SpaceX запустила на орбіту Землі місію Inspiration4. Її унікальність у тому, що на борту – цивільні.

Політ, за планом, триватиме три дні. Старт відбувся о 3 ночі за Києвом 16 вересня.

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Ілон Маск запустив у космос цивільних

SpaceX Ілона Маска запустила Inspiration4. Це перша для компанії місія на орбіту Землі, екіпаж якої – цивільні, а не професійні астронавти.

У рамках місії корабель Crew Dragon вивели на орбіту за допомогою багаторазової ракети Falcon 9. На борту перебувають:

Джаред Айзекман – засновник і керівник компанії Shift4 Payments (електронна торгівля). До слова, саме цей мільярдер повністю оплатив політ.

Сіан Проктор – педагогиня.

Гейлі Арсено – помічниця лікаря з дитячого дослідницького госпіталю.

Крістофер Семброскі – ветеран повітряних військ США.

Ідея польоту – благодійна: привернення уваги до роботи дослідницької дитячої онкологічної лікарні імені Святого Юди. 100 мільйонів доларів для установи надасть окремо Айзекман.

Місія Inspiration4, безумовно, увійде в історію, адже досі жоден цивільний екіпаж не відправляли у космос.

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Зауважимо, що. Її офіційним партнером став бренд. Він у співпраці з компанією Spacebit відправлять на супутник Землі техніку, яка збиратиме наукові дані. Для України цей проєкт надзвичайно важливий, адже він дозволить відновити репутацію привілейованої космічної держави на світовій арені, дасть поштовх до розвитку українських комерційних космічних проєктів, а також сприятиме популяризації космічної тематики серед українців.