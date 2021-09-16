Полет, по плану, продлится три дня. Старт состоялся в 3 ночи по Киеву 16 сентября.

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Маск запустил в космос гражданских

SpaceX Илона Маска запустила Inspiration4. Это первая для компании миссия на орбиту Земли, экипаж которой – гражданские, а не профессиональные астронавты.

В рамках миссии корабль Crew Dragon вывели на орбиту с помощью ракеты многократного использования Falcon 9. На борту находятся:

Джаред Айзекман – основатель и руководитель компании Shift4 Payments (электронная торговля). К слову, именно этот миллиардер полностью оплатил полет.

Сиан Проктор – педагог.

Хейли Арсено – помощница врача из детского исследовательского госпиталя.

Кристофер Семброски – ветеран воздушных войск США.

Идея полета – благотворительная: привлечение внимания к работе исследовательской детской онкологической больницы имени Святого Иуды. 100 миллионов долларов для учреждения даст отдельно Айзекман.

Миссия Inspiration4 , безусловно, войдет в историю, ведь до сих пор ни один гражданский экипаж не отправляли в космос.

Первый гражданский экипаж улетел в космос: смотрите видео