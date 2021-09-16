Політ, за планом, триватиме три дні. Старт відбувся о 3 ночі за Києвом 16 вересня.
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Ілон Маск запустив у космос цивільних
SpaceX Ілона Маска запустила Inspiration4. Це перша для компанії місія на орбіту Землі, екіпаж якої – цивільні, а не професійні астронавти.
У рамках місії корабель Crew Dragon вивели на орбіту за допомогою багаторазової ракети Falcon 9. На борту перебувають:
- Джаред Айзекман – засновник і керівник компанії Shift4 Payments (електронна торгівля). До слова, саме цей мільярдер повністю оплатив політ.
- Сіан Проктор – педагогиня.
- Гейлі Арсено – помічниця лікаря з дитячого дослідницького госпіталю.
- Крістофер Семброскі – ветеран повітряних військ США.
Ідея польоту – благодійна: привернення уваги до роботи дослідницької дитячої онкологічної лікарні імені Святого Юди. 100 мільйонів доларів для установи надасть окремо Айзекман.
Місія Inspiration4, безумовно, увійде в історію, адже досі жоден цивільний екіпаж не відправляли у космос.
Перший цивільний екіпаж полетів у космос: дивіться відео