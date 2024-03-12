Спалах супроводжував корональний викид маси (КВМ) – великий викид плазми й магнітного поля з Сонця. І просто зараз КВМ мчить крізь космос зі швидкістю близько 750 кілометрів за секунду.

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Спалах на Сонці спричинив геомагнітні бурі та проблеми зі зв'язком

Та не варто очікувати на полярні сяйва – за прогнозами, КВМ пройде повз нашу планету. А проте модель НАСА припускає побіжний удар, який може спричинити геомагнітні бурі класу G1 13 березня. Але дещо суттєвіше вже відбулося.

Уже через 8 хвилин після спалаху на Сонці в Африці та Південній Атлантиці сталося масштабне відключення радіозв'язку. Радіоаматори могли відчувати втрату сигналу протягом 30 хвилин після спалаху.

Відключення радіозв'язку спостерігали по всій Африці та Південній Атлантиці / Зображення NOAA, SWPC

Подібні відключення часто трапляються після потужних спалахів на Сонці, оскільки ці події вивільняють сильний імпульс рентгенівського та екстремального ультрафіолетового випромінювання, яке рухається до Землі зі швидкістю світла.

випромінювання, яке рухається до Землі зі швидкістю світла. А коли випромінювання потрапляє в атмосферу Землі, воно іонізує верхній шар, відомий як термосфера, що спричиняє відключення короткохвильового радіозв'язку на тій частині Землі, яка була повернута до Сонця під час виверження.

Який мав вигляд потужний спалах на Сонці: дивися відео від Space.com

Що таке сонячні спалахи

Сонячні спалахи виникають, коли магнітна енергія накопичується в атмосфері Сонця і вивільняється у формі потужного сплеску електромагнітного випромінювання.

Спалахи класифікуються за розміром на літерні групи, найпотужнішою з яких є X-клас. Далі йдуть спалахи М-класу, які в 10 разів менші за спалахи Х-класу, за ними – спалахи С-класу, В-класу і, нарешті, А-класу, які занадто слабкі, щоб суттєво вплинути на Землю. У межах кожного класу числа від 1 до 10 (і далі, для спалахів X-класу) позначають відносну потужність спалаху.