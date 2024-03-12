Вспышку сопровождал корональный выброс массы (КВМ) – большой выброс плазмы и магнитного поля из Солнца. И прямо сейчас КВМ мчится сквозь космос со скоростью около 750 километров в секунду.

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Вспышка на Солнце вызвала геомагнитные бури и проблемы со связью

Но не стоит ожидать полярных сияний – по прогнозам, КВМ пройдет мимо нашей планеты. Тем не менее модель НАСА предполагает побочный удар, который может вызвать геомагнитные бури класса G1 13 марта. Но кое-что более существенное уже произошло.

Уже через 8 минут после вспышки на Солнце в Африке и Южной Атлантике произошло масштабное отключение радиосвязи. Радиолюбители могли ощущать потерю сигнала в течение 30 минут после вспышки.

Отключение радиосвязи наблюдали по всей Африке и Южной Атлантике / Изображение NOAA, SWPC

Подобные отключения часто случаются после мощных вспышек на Солнце, поскольку эти события высвобождают сильный импульс рентгеновского и экстремального ультрафиолетового излучения, которое движется к Земле со скоростью света.

излучения, которое движется к Земле со скоростью света. А когда излучение попадает в атмосферу Земли, оно ионизирует верхний слой, известный как термосфера, что вызывает отключение коротковолновой радиосвязи на той части Земли, которая была повернута к Солнцу во время извержения.

Как выглядела мощная вспышка на Солнце: смотри видео от Space.com

Что такое солнечные вспышки

Солнечные вспышки возникают, когда магнитная энергия накапливается в атмосфере Солнца и высвобождается в виде мощного всплеска электромагнитного излучения.

Вспышки классифицируются по размеру на буквенные группы, самой мощной из которых является X-класс. Далее следуют вспышки М-класса, которые в 10 раз меньше вспышек Х-класса, за ними – вспышки С-класса, В-класса и, наконец, А-класса, которые слишком слабые, чтобы существенно повлиять на Землю. В пределах каждого класса числа от 1 до 10 (и далее, для вспышек X-класса) обозначают относительную мощность вспышки.