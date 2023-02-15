За даними Центру прогнозування космічної погоди США (SWPC), величезний сонячний спалах досяг піка о 15:48 за Гринвічем. Він виник у зоні Сонця з назвою "Активний регіон 3217". А радіозатемнення створив над Південною Америкою.

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Потужний спалах на Сонці 11 лютого вразив астрономів

Обсерваторія сонячної динаміки NASA змогла зафільмувати приголомшливе відео цього спалаху. Ба більше, там переконані, що подібні спалахи почастішають.

Сонячний спалах класу Х1.1: дивися видовищне відео NASA

Сонячні спалахи – це масивні виверження заряджених частинок на Сонці різної інтенсивності.

Менші спалахи класів А та С – відносно незначні події.

Потужніші спалахи класу М можуть призвести до посилення полярних сяйв на Землі.

Х-клас – найсильніший клас сонячних спалахів.

А найсильніший спалах із найсильніших спалахів зареєстрували у 2003 році – X28 (більше не могли просто, бо він перевищив спроможності датчиків космічної погоди).

Важливо знати: інтенсивні спалахи на Сонці можуть викидати величезну кількість сонячного матеріалу, вчені називають це викидом корональної маси (CME). Під час викиду вилітають величезні хмари сонячної плазми зі швидкістю до мільйона миль на годину, націлені просто на Землю.



Відповідно, найсильніші сонячні спалахи та CME можуть заважати системам зв’язку, електростанціям і навіть створювати небезпеку для астронавтів і супутників у космосі.