Простими й ефективними рухами поділився фітнес-тренер Нік Волкер. Він переконує, що з їхньою допомогою можна добряче попрацювати над своїм тілом, даруючи йому бажаний рельєф.

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Спочатку пройдемося по порадах, які дав тренер. Вони стосуються тренування м'язів кора.

Передовсім, наголошує Нік Волкер, потрібно дотримуватися збалансованої дієти та структурувати харчування так, щоб твої м'язи росли, а жир зникав.

Також він рекомендує брати на озброєння антирухи. Наприклад, планки, щоб розвинути силу та стабільність.

Не варто забувати і про скручування. У повсякденному житті кожен з нас виконує недостатню кількість скручувань.

І наостанок він пропонує розважатися та проявляти творчий підхід до тренувань преса. Нік Волкер переконаний, що ти будеш здивованим тією кількістю сили та стабільності, яку можеш виявити у різних типах рухів, з якими експериментуватимеш.

Три прості рухи, які накачають сильний прес і міцну спину

Планка з випадом вбік – 2 підходи по 20 повторень

– 2 підходи по 20 повторень Планка від коліна до ліктя – 2 підходи по 30 секунд

– 2 підходи по 30 секунд Прогулянка у позиції звіра – 2 підходи по 20 кроків

Дивися на відео, як правильно виконувати рухи:

Рекомендація тренера: відпочивай 15 секунд між підходами.

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Візьми на озброєння комплекс цих вправ. Але пам'ятай про те, що ти повинен викладатися на всі 100, якщо не 200 відсотків. Лише у такому випадку результат почне тебе влаштовувати. Працюй над собою і не лінуйся ставати кращою версією себе вчорашнього!

Текст публікації Ніка Волкера

3 РУХИ, ЩОБ ПРОКАЧАТИ ABS!

Проведіть пальцем по екрану, збережіть і поділіться!!!

Поговорімо про кілька речей, що стосуються тренування кора:

1. Підтримуйте добре збалансовану дієту / структуру харчування для розвитку преса.

2. Використовуйте антирухи, такі як планки або мертві жуки, щоб розвинути силу і стабільність.

3. Використовуйте скручування. У повсякденному житті ми недостатньо скручуємо!

4. Розважайтеся і проявляйте творчий підхід до тренувань преса – ви будете здивовані тією кількістю сили та стабільності, яку ви можете знайти у різних типах рухів, з якими ви експериментуєте!

Спробуйте цю процедуру:

1. Відкривачка для високої планки – 2 x 20 повторень.

2. Планка від коліна до ліктя – 2 рази по 30 секунд.

3. Прогулянка в позиції звіра – 2 x 20 кроків.

Відпочивайте 15 секунд між підходами!

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