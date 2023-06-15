Спіральні рукави галактики мають приголомшливий вигляд і справді вражають. Але, як виявилося, вони не набагато щільніше заповнені зірками, ніж проміжки між ними (лише на 10%). А проте рукава є місцями більшого, ніж в середньому, зореутворення.

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Таємниці зореутворення у Чумацькому Шляху

Рукава – це хвилі густини, вони виникли через гравітаційну взаємодію з галактиками-супутниками, які мандрують із власною швидкістю, наче брижі у ставку. Коли хвилі рухаються, вони трохи збільшують густину в тій області простору, де проходять. Через що хмари газу дестабілізуються і колапсують, спричиняючи новий виток зореутворення.

Зірки формуються різні – від маленьких червоних карликів до блакитних гігантів. Але живуть вони недовго, лише кілька мільйонів років. До того часу, як спіральна хвиля густини пройде крізь них, всі ці зорі зникнуть. Тож коли ми дивимось на галактику здалеку, яскраві зорі-гіганти затьмарюють всі інші, підкреслюючи вигляд спіральних рукавів.



Крапки — це мазери у Галактиці, де кожен колір позначає окремий рукав / Фото iopscience.iop.org

Нова мапа Галактики

Астрономам відносно легко скласти карту спіральних структур далеких галактик, а от з рукавами Чумацького Шляху все складніше. Ми ж перебуваємо в тому самому галактичному диску, що й рукава, десятки тисяч світлових років газу і пилу ефективно блокують багато довжин хвиль світла. Тому наші карти Чумацького Шляху напрочуд розпливчасті й сповнені здогадок.

Однак нещодавно команда астрономів розробила нову карту спіральної структури нашої Галактики. Для побудови карти вчені зосередилися на спостереженнях за високомасивними зореутворюючими регіонами, яскравими молодими зорями й молодими відкритими скупченнями.

Високомасивні зореутворювальні області – це щільні хмари газу і пилу, в яких активно формуються гігантські зорі. Взаємодія випромінювання зірок з газом у хмарах породжує мазери – природні мікрохвильові лазери.

Дуже довгі базові інтерферометри (мережі телескопів, розкидані по всій земній кулі) дозволили дослідникам виміряти відстані до десятків таких мазерів по всій галактиці.

Також астрономи використали відоме точне розташування понад 23 000 молодих зірок з каталогу Gaia і розташування відомих молодих відкритих скупчень (асоціацій зірок, які утворилися з однієї газової хмари, але ще не встигли віддалитися одна від одної).



Спіральні рукави Чумацького Шляху, прокреслені мазерами та зірками / Фото iopscience.iop.org

Обсяг даних опрацювали великий, але навіть він не охоплює весь Чумацький Шлях. Тому дослідникам довелося взяти відомі місця розташування спіральних рукавів у наших околицях і розширити їх, реконструювавши довжину рукавів від краю галактики до ядра. У такий спосіб вони знайшли 7 спіральних рукавів, з яких два домінують – рукави Персея і Норма.

Інші 5 рукавів – Каріна, Стрілець, Центавр, Зовнішній і Місцевий – не простягаються так далеко, як два головні, й жоден з них не охоплює галактику повністю. Тому здалеку наша Галактика має красивий вигляд, хоча й трохи безладний, що, з усім тим, спільно формує цілком грандіозне видовище.