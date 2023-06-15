Спиральные рукава галактики выглядят потрясающе и действительно впечатляют. Но, как оказалось, они ненамного плотнее заполнены звездами, чем промежутки между ними (только на 10%). Однако рукава являются местами большего, чем в среднем, звездообразования.

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Тайны звездообразования в Млечном Пути

Рукава – это волны плотности, они возникли из-за гравитационного взаимодействия с галактиками-спутниками, которые путешествуют с собственной скоростью, как рябь в пруду. Когда волны двигаются, они немного увеличивают густоту в той области пространства, где проходят. Из-за чего облака газа дестабилизируются и коллапсируют, вызывая новый виток звездообразования.

Звезды формируются разные – от маленьких красных карликов до голубых гигантов. Но живут они недолго, всего несколько миллионов лет. К тому времени, как спиральная волна густоты пройдет сквозь них, все эти звезды исчезнут. Так что когда мы смотрим на галактику издалека, яркие звезды-гиганты омрачают все остальные, подчеркивая вид спиральных рукавов.



Точки – это мазеры в Галактике, где каждый цвет обозначает отдельный рукав / Фото iopscience.iop.org

Новая карта Галактики

Астрономам относительно легко составить карту спиральных структур далеких галактик, а вот с рукавами Млечного Пути все сложнее. Мы же находимся в том же галактическом диске, что и рукава, десятки тысяч световых лет газа и пыли эффективно блокируют много длин волн света. Поэтому наши карты Млечного Пути удивительно расплывчаты и полны догадок.

Однако недавно команда астрономов разработала новую карту спиральной структуры нашей Галактики. Для построения карты ученые сосредоточились на наблюдениях за высокомассивными звездообразующими регионами, яркими молодыми звездами и молодыми открытыми скоплениями.

Высокомассивные звездообразующие области – это плотные облака газа и пыли, в которых активно формируются гигантские звезды. Взаимодействие излучения звезд с газом в облаках порождает мазеры – природные микроволновые лазеры.

Очень длинные базовые интерферометры (сети телескопов, разбросанные по всему земному шару) позволили исследователям измерить расстояния до десятков таких мазеров по всей галактике.

Также астрономы использовали известное точное расположение более 23 000 молодых звезд из каталога Gaia и расположение известных молодых открытых скоплений (ассоциаций звезд, образовавшихся из одного газового облака, но еще не успевших удалиться друг от друга).



Спиральные рукава Млечного Пути, прочерченные мазерами и звездами / Фото iopscience.iop.org

Объем данных обработали большой, но даже он не охватывает весь Млечный Путь. Поэтому исследователям пришлось взять известные места расположения спиральных рукавов в наших окрестностях и расширить их, реконструировав длину рукавов от края галактики до ядра. Таким образом они обнаружили 7 спиральных рукавов, из которых два доминируют – рукава Персея и Норма.

Остальные 5 рукавов – Карина, Стрелец, Центавр, Наружный и Местный – не протягиваются так далеко, как два главных, и ни один из них не охватывает галактику полностью. Поэтому издалека наша Галактика выглядит красиво, хотя и немного беспорядочно, что, тем не менее, совместно формирует весьма грандиозное зрелище.