Спиральные рукава галактики выглядят потрясающе и действительно впечатляют. Но, как оказалось, они ненамного плотнее заполнены звездами, чем промежутки между ними (только на 10%). Однако рукава являются местами большего, чем в среднем, звездообразования.
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Тайны звездообразования в Млечном Пути
Рукава – это волны плотности, они возникли из-за гравитационного взаимодействия с галактиками-спутниками, которые путешествуют с собственной скоростью, как рябь в пруду. Когда волны двигаются, они немного увеличивают густоту в той области пространства, где проходят. Из-за чего облака газа дестабилизируются и коллапсируют, вызывая новый виток звездообразования.
Звезды формируются разные – от маленьких красных карликов до голубых гигантов. Но живут они недолго, всего несколько миллионов лет. К тому времени, как спиральная волна густоты пройдет сквозь них, все эти звезды исчезнут. Так что когда мы смотрим на галактику издалека, яркие звезды-гиганты омрачают все остальные, подчеркивая вид спиральных рукавов.
Точки – это мазеры в Галактике, где каждый цвет обозначает отдельный рукав / Фото iopscience.iop.org
Новая карта Галактики
Астрономам относительно легко составить карту спиральных структур далеких галактик, а вот с рукавами Млечного Пути все сложнее. Мы же находимся в том же галактическом диске, что и рукава, десятки тысяч световых лет газа и пыли эффективно блокируют много длин волн света. Поэтому наши карты Млечного Пути удивительно расплывчаты и полны догадок.
Однако недавно команда астрономов разработала новую карту спиральной структуры нашей Галактики. Для построения карты ученые сосредоточились на наблюдениях за высокомассивными звездообразующими регионами, яркими молодыми звездами и молодыми открытыми скоплениями.
- Высокомассивные звездообразующие области – это плотные облака газа и пыли, в которых активно формируются гигантские звезды. Взаимодействие излучения звезд с газом в облаках порождает мазеры – природные микроволновые лазеры.
- Очень длинные базовые интерферометры (сети телескопов, разбросанные по всему земному шару) позволили исследователям измерить расстояния до десятков таких мазеров по всей галактике.
- Также астрономы использовали известное точное расположение более 23 000 молодых звезд из каталога Gaia и расположение известных молодых открытых скоплений (ассоциаций звезд, образовавшихся из одного газового облака, но еще не успевших удалиться друг от друга).
Спиральные рукава Млечного Пути, прочерченные мазерами и звездами / Фото iopscience.iop.org
Объем данных обработали большой, но даже он не охватывает весь Млечный Путь. Поэтому исследователям пришлось взять известные места расположения спиральных рукавов в наших окрестностях и расширить их, реконструировав длину рукавов от края галактики до ядра. Таким образом они обнаружили 7 спиральных рукавов, из которых два доминируют – рукава Персея и Норма.
Остальные 5 рукавов – Карина, Стрелец, Центавр, Наружный и Местный – не протягиваются так далеко, как два главных, и ни один из них не охватывает галактику полностью. Поэтому издалека наша Галактика выглядит красиво, хотя и немного беспорядочно, что, тем не менее, совместно формирует весьма грандиозное зрелище.