25-річна співачка Дуа Ліпа виклала в мережу спокусливі фото, які неабияк розбурхали користувачів мережі. Дівчина опублікувала серію світлин, на яких позує у білій сорочці. З-під неї виглядає бюст співачки. Дивися гарячі фото Дуа Ліпи на Men 24.

Дуа Ліпа не надто часто оголяється на фото, тож не дивно, що ця серія світлин привернула максимум уваги її фанатів. На світлинах дівчина позує у сорочці, з-під якої виглядає її бюст. Гарячими фото співачки з тобою ділиться Men 24.

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Прихильники Дуа Ліпи у захваті від краси співачки. Тож не дивно, що вони буквально засипали її компліментами під серією цих фото:

"Люблю тебе";

"Моя королева";

"Ти неймовірно чудова! Я люблю тебе";

"Ти дуже красива";

"Моя сорочка вам чудово личить";

"Моя дівчинка".

25-річна співачка Дуа Ліпа однозначно заслуговує на твій лайк, тож не лінуйся його поставити.

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